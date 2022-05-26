الصين وروسيا يستخدمان حق الفيتو ضد أمريكا

قال موقع «سكاي نيوز» في خبر عاجل له منذ قليل، إن دولتي الصين وروسيا، استخدمتا حق النقض «الفيتو» ضد قرار أمريكي في مجلس الأمن، لفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية.

البيت الأبيض: لا توجد محادثات حول تخفيف العقوبات على روسيا

فيما أكد البيت الأبيض بحسب الموقع، أنه لا توجد محادثات حول تخفيف العقوبات على روسيا، من أجل الحصول على صادرات الحبوب.

كان مجلس الأمن الدولي، اجتمع اليوم، للتصويت على مشروع قرار لتشديد العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، وذلك على خلفية الصوايخ الباليستية المتكررة التي تطلقها كوريا الشمالية، وكان آخرها أمس، إذ أطلقت بيونج يانج 3 صواريخ باليستية، بحسب ما نقله موقع قناة "العربية" الإخبارية.

وجاءت الدعوة للتصويت على تشديد العقوبات، بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية، التي أدانت إطلاق كوريا الشمالية أمس 3 صواريخ باليستية، التي تزامنت مع مغادرة الرئيس الأمريكي لليابان، في زيارة قصيرة شملت أيضا كوريا الجنوبية.

فيما قالت مجموعة من الخبراء، إن مشروع القرار الخاص بتشديد العقوبات على كوريا الشمالية، قد لا يكتمل، خاصة مع استخدام روسيا والصين حق الفيتو، لحماية حليفهم القوى كوريا الشمالية.

حظر منتجات حيوية

وكشف مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، في تصريحات سابقة، أن العقوبات المقررة ستشمل حظر عدة منتجات منها التبغ وقطع صادرات النفط إلى بيونغ يانج، بالإضافة إلى إدراج مجموعة لازاروس للتسلل الإلكتروني على القائمة السوداء.