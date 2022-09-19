الصين تحتج على تصريحات بايدن: «سنسعى لتوحيد بلادنا بالطرق السلمية»

قالت «ماو نينج»، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، إنّ الصين قدمت احتجاجات صارمة للولايات المتحدة، بعد أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن القوات الأمريكية ستدافع عن تايوان حال تعرضها لغزو صيني، وفقا ما نقلته وكالة أنباء «رويترز».

المتحدثة باسم الوزارة الخارجية سنسعى لإعادة التوحيد السلمي

وأكدت «ماو» في إفادة إعلامية، اليوم، أنّ الصين تحتفظ بالحق في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للرد على الأنشطة التي قسمت البلاد، وأضافت: «أننا على استعداد لبذل قصارى جهدنا للسعي من أجل إعادة التوحيد السلمي، ولن نتسامح مع أي أنشطة تهدف إلى الانفصال».

ماو تحث واشنطن على التعامل مع قضايا تايوان بشكل ملائم

وفي نفس السياق، حثت «ماو»، الولايات المتحدة على التعامل مع القضايا المتعلقة بتايوان بعناية وبشكل ملائم، وعدم إرسال إشارات خاطئة إلى القوات الانفصالية لاستقلال تايبيه، محذره الولايات المتحدة من إلحاق ضرر خطير بالعلاقات الصينية الأمريكية والسلام في مضيق تايوان.

وأشارت «ماو» إلى أنه لا يوجد سوى صين واحدة في العالم، وتايوان جزء من الصين، وحكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة للصين.