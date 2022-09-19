«التموين» تؤمن المجمعات الاستهلاكية بمخزون سلعي لمدة 3 أشهر.. 25% تخفيضات

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الاحتياطي الاستراتيجي من مخزون السلع الغذائية في فروع المجمعات الاستهلاكية التي يصل عددها إلى 1200 مجمع على مستوى الجمهورية يكفي لمدة 3 أشهر.

وأوضحت وزارة التموين أن مخازن الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية مستمرة في مد المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البقالين بالسلع اللازمة، لسد احتياجات المواطنين سواء لصرف المقررات التموينية أو شراء السلع الغذائية الحرة.

أسعار السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية

وأوضحت الوزارة، أن أسعار السلع الغذائية في فروع المجمعات الاستهلاكية تقل عن السوق المحلية بنسبة من 20 إلى 25%، خاصة السلع الغذائية الأساسية ومنها السكر والأرز والزيت، إذ يبلغ سعر السكر في المجمعات سواء على بطاقة التموين أو بدونها 10 جنيهات ونصف.

فيما يبلغ سعر كيلو الأرز المعبأ خارج بطاقة التموين عند 14.75 جنيه وسعره على البطاقة التموينية 10.50 جنيه.

وأشارت إلى أن كيلو الأرز في المجمعات يعتبر أقل سعرًا في السوق المحلي، بعد تطبيق التسعيرة التي أعلنها مجلس الوزراء من 12 جنيها للأرز السائب و15 جنيها سعر كيلو المعبأ.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

وتوفر وزارة التموين أيضا في فروع المجمعات الاستهلاكية، جميع اللحوم بأنواعها أمام المواطنين بأسعار تقل عن السوق، إذ تضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية 3 أنواع من اللحوم وأسعارها كالتالي:

** اللحوم البلدية بسعر 145 جنيهًا للكيلو.

** اللحوم السوداني الطازجة بسعر 115 جنيهًا للكيلو.

** اللحوم البرازيلي المجمدة بسعر 79 جنيهًا للكيلو.

فيما تشمل أسعار الدواجن في مجمعات ومنافذ وزارة التموين عند 65 جنيها سعر كيلو الدواجن المجمدة والتي تطرحها الوزارة أيضا في السيارات المتنقلة التابعة لها والتي تتواجد في الميادين الرئيسية في جميع المحافظات.