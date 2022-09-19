«التموين»: 95% نسبة صرف مقررات شهر سبتمبر بالدعم الاستثنائي

بلغت نسبة صرف السلع التموينية عن شهر سبتمبر الجاري والذي شهد بداية صرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية، نسبة 95% لحاملي بطاقات التموين على مستوى الجمهورية، إذ قاربت منافذ بقالي التموين والمجمعات الاستهلاكية على الانتهاء من صرف الشهر الأول للدعم الاستثنائي المقدر لعدد 9 ملايين و100 ألف أسرة تم حصرهم كونهم الأكثر استحقاقا للدعم.

صرف مقررات التموين مع سلع الدعم الاستثنائي

وأتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية منذ بداية الشهر الجاري لحاملي البطاقات صرف المقررات التموينية الشهرية مع صرف السلع الغذائية بقيمة الدعم الاستثنائي المخصص للبطاقة التموينية، إذ أقر مجلس الوزراء حصول البطاقة التموينية المدرج عليها أسرة واحدة على 100 جنيه شهريا دعما إضافيا لمدة 6 أشهر، فيما حصلت البطاقة المدرج عليها أسرتين أو 3 أسر على 200 جنيه شهريا، أما البطاقة المقيد عليها أكثر من 3 أسر فحصلت على 300 جنيه يتم صرفها في صورة سلع من منافذ بقالي التموين كدعم استثنائي من الحكومة بسبب ما آلت إليه الظروف الاقتصادية على مستوى العالم والناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وأدرجت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدد 5 سلع جديدة على قائمة السلع التموينية عن شهر سبتمبر 2022، من أجل إتاحة الخيار أمام الأسر الأولى بالرعاية في شراء احتياجاتها من السلع الغذائية، إذ تم إضافة سلع «الدقيق بنوعين، والتونة، والطحينة، والمربى».

1500 مخزن جملة لتوفير السلع لمنافذ البقالين

فيما تستمر مخازن الجملة والبالغ عدها 1500 مخزن جملة على مستوى المحافظات في صرف استعاضات السلع لمنافذ البقالين لاستكمال صرف مقررات التموين لأصحاب البطاقات، إذ يتم ضخ يوميا 4 ألاف طن من السكر، و3 ألاف طن من الزيت، و1000 طن من الأرز، و1000 طن من المكرونة لمنافذ البقالين لسد احتياجات المواطنين، فضلا عن عمليات الضخ لفروع المجمعات الاستهلاكية.