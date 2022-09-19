استمرار صرف الخبز للمحذوفين من التموين.. منظومة الدعم تبحث عن المستحقين

أنجزت الحكومة جزءًا كبيرًا في ملف تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين الذين يحصلون على الدعم التمويني (دعم السلع شهريا ودعم الخبز يوميا)، فعلى مدار 6 أشهر ماضية، وتحديدًا منذ مارس 2022، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إجراءات تحديد الفئات اللازم حذفها من منظومة بطاقات التموين، بعد إعلان الدكتور على المصيلحي وزير التموين، عن بدء ضبط منظومة الدعم من أجل إيصاله للمستحقين فقط من الأولى بالرعاية.

إجراءات اتخذتها وزارة التموين لتنقية منظومة الدعم

عملية تنقية قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني، بدأت باستهداف وزارة التموين لـ4 فئات اعتبرتها الوزارة غير مستحقة للحصول على الدعم شهريًا؛ لصالح الفئات الأولى بالرعاية اللازم إدراجها ضمن المنظومة.

وحدث ذلك من خلال إرسال وزارة التموين رسائل عبر بونات صرف الخبز لأصحاب البطاقات التموينية المستهدف حذفهم؛ تخاطبهم فيها بتقديم ما يثبت استحقاقهم للدعم أو الحذف من التموين، وشملت الفئات التي تم حذفها بالفعل منذ شهر يونيه 2022 الماضي على التالي:

1- أصحاب بطاقات التموين الذين يزيد دخلهم الشهري على 9 آلاف و600 جنيه.

2- أصحاب بطاقات التموين مالكي السيارات الحديثة من موديل 2018 فأحدث.

3- الأشخاص المتوفيين ولا يزالوا مدرجين على البطاقات التموينية.

4- الأشخاص المسافرين والمقيمين بالخارج.

وأمهلت وزارة التموين الأفراد غير المستحقين عدة أشهر للتقدم بتقارير تفيد عدم انطباق محددات الاستبعاد عليهم، إذ خاطبت أصحاب البطاقات الذين تسلموا رسائل عبر بونات صرف الخبز بالتقدم بتقارير عن بيانات الدخل الشامل لهم، وتقارير أخرى من إدارة المرور عن موديل السيارة التي يمتلكونها تمهيدًا لإجراءات الحذف أو الاستبعاد من الحذف بناء على الراتب وموديل السيارة.

استمرار صرف الخبز للمحذوفين من الدعم

أقرت وزارة التموين، استمرار حصول كل من جرى حذفه من الدعم التمويني، على صرف الخبز البلدي يوميًا، إذ أكدت الوزارة مسبقًا أن الحذف خاص بالدعم السلعي فقط وليس بدعم الخبز، حيث لا يزال عدد المدرجين على منظومة دعم الخبز البلدي نحو 72 مليون مواطن يصرفون يوميا 5 أرغفة حصة كل فرد مقيد على بطاقة التموين، فيما يندرج تحت منظومة الدعم السلعي حوالي 64 مليون مواطن.

تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين

ومن بين إجراءات تحديث قاعدة بيانات منظومة التموين، جاء قرار وزارة التموين بإلزام أصحاب البطاقات، بتسجيل رقم موبايل مسجل باسم رب الأسرة في إحدى شركات المحمول على بطاقة التموين، بهدف خلق هوية رقمية مع أصحاب البطاقات، الأمر الذي أدى إلى امتلاك وزارة التموين لـ20 مليون رقم موبايل لأصحاب البطاقات التموينية، التي يبلغ عددها 23 مليون بطاقة مدرجة على منظومة الدعم، في حين يستكمل حاليا باقي أصحاب البطاقات تسجيل رقم الهاتف على البطاقة.

وزير التموين: لن يتم حذف فئات جديدة

وعن حذف أصحاب الحيازات الزراعية ذات المساحات الكبيرة من التموين، قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لـ«الوطن»: «في الوقت الحالي، لن يتم حذف أي فئة جديدة من الدعم التمويني، وفي جميع الأحوال هدفنا الأساسي إيصال الدعم لمستحقيه فقط من الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا».

ونفى «المصيلحي»، أن يكون سبب اتجاه وزارة التموين إلى إلزام أصحاب البطاقات تسجيل رقم الهاتف المحمول على البطاقة، الحذف من الدعم حال ارتفاع قيمة استهلاك فاتورة الموبايل، قائلا: «الوزارة لم تحذف أي بطاقة تموينية بسبب تسجيل رقم الموبايل على البطاقة، والهدف فقط هو تحديث قاعدة بيانات منظومة التموين».