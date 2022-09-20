درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 20-9-2022 في محافظات مصر.. القاهرة 31

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر الجاري، على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجميع محافظات الجمهورية، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى على محافظة الإسكندرية نحو 31 درجة وفي الإسماعيلية 32 درجة مئوية.

وكشفت «الأرصاد» في بيان لها، أن درجات الحرارة اليوم مستقرة بشكل نسبي، إذ يسود طقس حار رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطبًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطبًا ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطبًا على جنوب الصعيد.

فرص سقوط أمطار

وذكرت الأرصاد الجوية، أن هناك أمطارًا خفيفة اليوم الثلاثاء، بنسبة حدوث 20% على مناطق السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على كل مدن ومحافظات الجمهورية، كالتالي:

القاهرة 31 24

العاصمة الإدارية 32 23

6 أكتوبر 32 23

بنها 31 24

دمنهور 30 22

كفر الشيخ 29 22

المنصورة 31 23

دمياط 30 23

بورسعيد 29 24

الإسماعيلية 32 23

السويس 31 22

الزقازيق 31 24

شبين الكوم 31 23

طنطا 31 23

شلاتين 34 26

الإسكندرية 29 23

العلمين الجديدة 29 22

وادي النطرون 30 23

مطروح 28 21

السلوم 30 19

سيوة 33 20

العريش 30 22

رفح 30 20

الطور 35 25

كاترين 29 18

رأس سدر 33 24

نخل 31 17

طابا 32 24

نويبع 33 24

حلايب 31 27

شرم الشيخ 35 26

الغردقة 35 25

مرسى علم 34 25

الفيوم 31 21

بني سويف 32 21

المنيا 34 20

أسيوط 34 20

سوهاج 35 22

قنا 36 21

الأقصر 36 22

أسوان 37 25

الوادي الجديد 37 19

أبو سمبل 36 24

أبو رماد 34 27

رأس حدربة 32 27.