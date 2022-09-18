«الأرصاد» تكشف توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. نشاط ملحوظ للرياح

كشفت الأرصاد الجوية، عن توقعاتها لطقس الـ72 ساعة المقبلة، على أنحاء مدن الجمهورية، بداية من غدٍ الاثنين وحتى الأربعاء المقبل، خصوصًا أننا في آخر أيام فصل الصيف، إذ يستمر تكون الشبورة في ساعات الصباح الباكر، مع ظهور سحبٍ منخفضة بشكل متقطع، خلال ساعات اليوم، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وشمال وجنوب الوجه البحري، ومحافظة القاهرة الكبرى، ما يساعد على تلطيف الأجواء الحارة على جميع المناطق.

طقس الـ72 ساعة المقبلة

وأكد بيان صادر عن الأرصاد، استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية والشرقية أحيانا، على فتراة متقطعة على مدار اليوم، خصوصًا في فترات المساء، ما يخفف من حدة الحرارة ونسب الرطوبة، خاصة أن البلاد تشهد طقسا حارا ورطبا نهارًا، بداية من السواحل الشمالية حتى منطقة مصر الوسطى وصولا إلى شمال الصعيد، وتشهد طقسا شديد الحرارة على محافظات دنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 19 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 32.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 35.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 38.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 20 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

درجات الحرارة المتوقعة الاربعاء 21 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 38.