الأرصاد: الطقس مستقر.. والحرارة أقل من الطبيعي بدرجة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الأحوال الجوية مستقرة، ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام أو أقل بنحو درجة، مشيرةً إلى أنّ العظمى اليوم على القاهرة الكبرى نهارا ستكون 32 درجة مئوية.

زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «هناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس، وسنشعر بالأجواء الحارة الرطبة على أغلب المناطق الموجودة في سواحلنا الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، حتى محافظات شمال الصعيد».

أجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «ستبقى الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، وفي فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس بدأنا نشعر بالفارق بين فترتي النهار والليل وانخفاض درجات الحرارة والأجواء ستكون معتدلة تماما على أغلب مناطق الجمهورية».

برودة ليلا

وواصلت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «بدأنا نشعر ببعض البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، ويستمر تكون الشبورة المائية الخفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وهذه الأجواء ستستمر حتى نهاية أيام الأسبوع».

انخفاض طفيف في درجات الحرارة

وأردفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «بداية من الغد، هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة بنحو درجة وتكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة وسنشعر بمزيد من التحسن في الأحوال الجوية في فترات النهار».