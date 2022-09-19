فحص 1195 شخصا وزراعة 50 شجرة مثمرة في قافلة جامعة طنطا بمدينة السنطة

نظمت جامعة طنطا، اليوم الاثنين، قافلة تنموية شاملة إلى قرية كفر سليمان عوض بمركز السنطة محافظة الغربية، تحت رعاية الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأكد الدكتور محمود زكي، أن الجامعة تكرس جهودها لدعم المبادرات الرئاسية لاستهدفها النهوض بواقع الحياة في المجتمع المصري وتحسين الظروف المعيشية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم رؤية مصر 2030، موضحاً أن قافلة اليوم ساهمت بمبادرتين رئاسيتين «100 مليون شجرة»، و«حياة كريمة».

وأضاف، أن جامعة طنطا نظمت 3 قوافل طبية إلى مدينة السنطة، شملت توقيع الكشف الطبي على 3735 شخصا في مختلف التخصصات الطبية وصرف الدواء بالمجان، وتحويل 200 حالة للعلاج بمستشفيات الجامعة، بالإضافة إلى القوافل التوعوية والزراعية والاجتماعية والتمكين الاقتصادي ومحو أمية 140 مواطنا.

وتفقد الدكتور محمود سليم العيادات الطبية بالقافلة بمرافقة مسؤولي «حياة كريمة»، حيث قام بتوقيع الكشف الطبي على عدد من المرضى، مؤكداً اهتمام الجامعة بتنويع الخدمات التي تقدمها القوافل للأهالي من خدمات طبية وتوعوية وبيئية بهدف تنمية الوعي لديهم وتوفير حياة صحية كريمة ومجتمع تنموي متقدم.

توعوية في التغذية والاسعافات الأولية

وأضاف، أن القافلة شهدت مشاركة كلية الطب بتوقيع الكشف الطبي على المرضى بالتعاون مع كلية التمريض، والتي قدمت محاضرات توعوية في التغذية والإسعافات الأولية في حالة الطوارئ والفحص الذاتي لسرطان الثدي، ومشاركة كلية الصيدلة بتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تم فحصها، كما شهدت القافلة مشاركة كلية الزراعة بتقديم 50 شجرة زيتون مثمرة لزراعتها بالقرية ضمن مشاركة الجامعة في مبادرة «100 مليون شجرة».

وذكر الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية طب جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1195 حالة من خلال 12عيادة حيث تم فحص 67 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب، و127 في عيادة الاطفال، و164 بالعظام، و156 جلدية، و116باطنة، و76 مسالك بولية، و127 أنف وأذن، و46 جراحة عامة، و64 صدر، و43 نفسية وعصبية، و183 جراحة عيون، و26 قلب وأوعية دموية.

محو الأمية

كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 70 مواطنا، وذلك بحضور الدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.