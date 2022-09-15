فحص 1514 حالة ومحو أمية 75 مواطنا في قافلة جامعة طنطا بكفر الزيات

نظمت جامعة طنطا، اليوم الخميس، قافلة تنموية شاملة إلى قرية حصة أكوا مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وشهدت توقيع الكشف الطبي على 1514 حالة، ومحو أمية 75 مواطنا.

أكد الدكتور محمود ذكي، أن جامعة طنطا تسخر طاقاتها لدعم المبادرات الرئاسية وتعزيز دور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع، مشيراً إلى أن القافلة التنموية الشاملة اليوم شاركت بمبادرتين رئاسيتين «حياة كريمة» و«مليون شجرة»، تنفيذاً لخطة الجامعة الاستراتيجية في محاورها الأول والثالث الخامس والتاسع ودعما لمستهدفات الدولة للتنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

تحويل الحالات المرضية للمستشفيات

أوضح رئيس الجامعة أن جامعة طنطا نظمت 3 قوافل ضمن حياة كريمة إلى مدينة كفر الزيات شملت توقيع الكشف الطبي على 4341 في مختلف التخصصات الطبية وصرف الدواء بالمجان، وتحويل 258 حالة للعلاج بمستشفيات الجامعة، وتقديم خدمات بيطرية لـ 3877 حيوانا، بالإضافة إلى القوافل التوعوية والزراعية والاجتماعية والتمكين الاقتصادي ومحو أمية 75 مواطنا.

وأشار الدكتور محمود سليم، إلى أن قافلة اليوم تضمنت العديد من الأنشطة الصحية والتوعوية والإرشادية والتثقيفية لدعم المواطنين والأسر بالمناطق الأكثر احتياجا، وشملت زيارة مبنى مؤسسة الفلك الخيرية لرعاية مرضى متلازمة داون، لمتابعة تنفيذ خطة فعاليات الأنشطة طبقا لبروتوكول التعاون بين الجامعة والمؤسسة.

التغذية والإسعافات الأولية

وأوضح مشاركة كلية الصيدلة بتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تم فحصها وتوقيع الكشف عليها، كما شاركت كلية التمريض بمحاضرات توعوية عن التغذية والإسعافات الأولية في حالة الطوارئ والفحص الذاتي لسرطان الثدي، ومشاركة كلية الزراعة في زراعة 30 شجرة مثمرة على طول الطريق في إطار المبادرة الرئاسية100مليون شجرة بالتعاون مع محافظة الغربية ومجلس المدينة والوحدة المحلية.

كما أفاد الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن قافلة جامعة طنطا شهدت توقيع الكشف الطبي على 1514 حالة، كما شهدت القافلة تقديم مساعدات غذائية تضمنت تقديم 50 كرتونة سلع غذائية على أهالي القرية بمشاركة وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون.