«القومي للمرأة» بالشرقية: نشارك في «أنت الحياة» لرفع وعي السيدات ودعمهن

قالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، إن المجلس يشارك في العديد من التداخلات والأنشطة التي تقوم بها مبادرة «أنت الحياة» على أرض قرية بحر البقر 2 بمركز الحسينية، من تثقيف المرأة ورفع الوعي لديها بحقوقها وصحتها، وكذلك تمكينها اقتصاديا من خلال دعمها بالمشروعات متناهية الصغر.

وأضافت مقررة المجلس القومي للمرأة في تصريحات لـ«الوطن»، أن المجلس يساهم في تنفيذ الأنشطة كجلسات الدوار بالتعاون مع مديرية الأوقاف، وكذلك جلسات التنشئة والإرشاد الأسري بالتعاون مع الأزهر الشريف، وعقد جلسات التنشئة والإرشاد الأسري لرفع الوعي لدى الأم والأبناء مثل المباعدة بين الأبناء، فضلا عن جلسات خاصة بالزواج المبكر وخطورته على الفتيات، وتثقيف المرأة بخصوص الحمل وصحتها وجنينها، لافتة إلى توصيل رسائل المجلس القومي بطرق مختلفة مباشرة وغيرها.

المجلس يساهم بفعاليات مختلفة

وأشارت «عطية» إلى أن المجلس يشارك بـ6 ورش في مبادرة أنت الحياة يوميا طوال أيام المبادرة، مثل ورشة الرسم على الزجاج، والرسم على الأقمشة، وكيفية صناعة المنظفات ومستحضرات التجميل، وكذلك خرز النول، مؤكدة على أنها خطوات تدريبية للسيدات لتمكينهن من إنشاء مشاريع خاصة بهن، ثم مساعدتهن في تسويق منتجاتهن لتوفير عائد مادي يعود على السيدات وأسرهن.

اليوم الثالث للمبادرة

وانطلق اليوم الثالث لمبادرة «أنت الحياة» تحت رعاية مؤسسة حياة كريمة في قرية شهداء بحر البقر بالشرقية، في مرحلتها الثانية، لرفع الوعي الصحي والثقافي والفني لدى سكان قرى الريف خاصة المحرومة من الخدمات، وذلك بفعاليات مختلفة وعقد ندوات وجلسات حول الصحة والرياضة والتعليم والتثقيف والفن، وذلك بالتعاون مع وزارات الصحة والإسكان والثقافة والشباب والرياضة والجامعة البريطانية.