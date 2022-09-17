الكشف على 670 مواطنا ضمن فاعليات اليوم الأول لمبادرة أنت الحياة بالشرقية

نظمت مؤسسة حياة كريمة، قافلتين طبيتين بتعاون ثلاثي بين وزارة الصحة والجامعة البريطانية ومؤسسة حياة كريمة، مع انطلاق اليوم الأول لمبادرة أنت الحياة في محافظة الشرقية مركز الحسينية قرية بحر البقر 2.

الكشف وصرف العلاج المجاني

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن القافلة التابعة لوزارة الصحة ضمت 6 تخصصات طبية مختلفة لخدمة أهالي الشرقية، مشيرة إلى أن إجمالي المترددين في اليوم الأول 490 مواطنا تمتعوا بالخدمة الصحية والكشف وصرف العلاج المجاني.

ندوات تثقيفية للتوعية الصحية

كما نظمت مؤسسة حياة كريمة، 4 ندوات تثقيفية للتوعية الصحية حضرها 225 مواطنا، مشيرة إلى أن القافلة الطبية الثانية تابعة للجامعة البريطانية، وكانت مركزة للاهتمام بصحة وعلاج الأسنان وخدمت 180 مواطنا بالكشف والعلاج، مع حملة توعية للأطفال حضرها أكثر من 100 طفل.

وأطلقت مؤسسة حياة كريمة، مبادرة أنت الحياة بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بتنظيم ورش العمل للأطفال والكبار؛ للتوعية بمخاطر الإدمان والتعاطي.