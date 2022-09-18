مبادرة «أنت الحياة» توفر ندوات توعوية لأهالي الشرقية في يومها الثاني

واصلت مبادرة «أنت الحياة»، التابعة للمبادرة الرئاسية لدعم الريف المصري «حياة كريمة»، فعالياتها في محافظة الشرقية، لليوم الثاني على التوالي، وسط حضور واسع من الأهالي، من فئات مختلفة، أبرزها المرأة والشباب وصغار السن.

اليوم الثاني من مبادرة «أنت الحياة»

وشملت فعاليات المبادرة في اليوم الثاني بقرية بحر البقر 2، التابعة لمركز الحسينية، تنظيم ورش العمل للأطفال والكبار، من أجل التوعية ضد مخاطر الإدمان والتعاطي والمخدرات، وهو ما تم بالتعاون بين مبادرة «أنت الحياة»، وصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي.

كما عملت المؤسسة على تنظيم ورش عمل حرفية للأهالي هناك، شملت العديد من النشاطات المختلفة: كالرسم على الزجاج والخشب والقماش، صناعة المنتجات بالموزيك، وصناعة الصابون، خرز النول وغيرها، بالإضافة إلى ورش عمل توعوية تمت بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

قوافل «أنت الحياة»

ونظمت «أنت الحياة»، قافلتين طبيتين بتعاون بين وزارة الصحة والجامعة البريطانية ومؤسسة حياة كريمة، حيث ضمت القافلة الأولى التابعة لوزارة الصحة، 6 تخصصات طبية من أجل خدمة الأهالي، وصل إجمالي المترددين في اليوم الأول 490 مواطنا، تمتعوا بالخدمة الصحية والكشف وصرف العلاج المجاني.

وشملت الفعاليات تنظيم 4 ندوات تثقيفية للتوعية الصحية جاء عدد الحاضرين فيها 225 مواطن.

أما عن القافلة الثانية التي جاءت بالتعاون بين «أنت الحياة» والجامعة البريطانية، فقد اهتمت بعلاج الأسنان، واستفاد من خدمتها 180 مواطن سواء بالكشف أو تقديم العلاج، هذا بالإضافة إلى حملة توعية للأطفال، حضرها أكثر من 100 طفل.