انقطاع المياه في عدة مناطق بالإسكندرية غدا.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية انقطاع مياه الشرب في عدة مناطق بالمحافظة، غدا الثلاثاء، نظراً لأعمال الصيانة الطارئة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، ما ينتج عنه انقطاع التيار الكهربائي عن محطات وروافع جنوب الإسكندرية، والذي سيؤدي تباعا لانقطاع المياه.

أماكن انقطاع المياه في الإسكندرية

وكشفت الشركة القابضة لمياه الشرب بالإسكندرية، في بيان، عن انقطاع المياه في مدينة العامرية وقراها، وبرج العرب وتوابعها، ومدينة الحمام والساحل الشمالي.

وتهيب شركة مياه الشرب بالإسكندرية بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع غدا الثلاثاء 20 سبتمبر، من الساعة 7 صباحا إلى 11 صباحا، على أن تعود المياه فور الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة بشركة الكهرباء.

كيفية تقديم الشكاوى

وحددت شركة المياه الرقم 125 من أي تليفون أرضي، ورقم 035815700 لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت، كما يمكن تسجيل أي شكوى من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالشركة القابضة لمياه الشرب بالإسكندرية.