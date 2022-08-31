قطع المياه عن الوصلات المسروقة بالعقارات المخالفة في الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، شن إدارة المتابعة الميدانية التابعة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش، حملات مكبرة لمواجهة التعديات والتوصيلات الخلسة على شبكات المياه والصرف على مستوى المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

إزالة التعديات على شبكة مياه الشرب

كشفت شركة المياه بالإسكندرية، في بيان، أنه تم قطع المياه ورفع التوصيلات الخلسة عن عقارات بدون تعاقد بمناطق القويري والبيطاش التابعة لفرع العجمي، بالتعاون مع الإدارات الهندسية والفروع التجارية، للحضور للتعاقد بعد تقديم كل التسهيلات لهم، لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الشركة.

رفع التوصيلات الخلسة عن عقارات بدون تعاقد

أشارت الشركة، إلى أن حملات إزالة التعديات على شبكة مياه الشرب، قامت بقطع المياه ورفع التوصيلات الخلسة عن عقارات بدون تعاقد بمناطق المنشية البحرية وشارع المدارس وعزبة كرملة التابعة لفرع المندرة، إضافة إلى قطع المياه ورفع التوصيلات الخلسة عن عقارات بدون تعاقد بمناطق: الحضرة الجديدة - شارع الزهور - شارع الإسراء والهدى - شارع الأمير أحمد رفعت - شارع الأزهري - شارع محمود عطية - حارة السلطنة التابعة لفرع محرم بك.

خدمات تقدمها شركة المياه للمواطنين «أونلاين»

أوضحت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أنه يمكن للمواطن التعاقد «أونلاين» من خلال الموقع الالكتروني للشركة: (https://alexwater.com.eg) على الخدمات التالية:

- عداد فرعي سكني أو تجاري.

- تغيير عداد تالف أو متوقف.

- فحص عداد.

- عداد فرعي إضافي.

- تغير نوع النشاط.

- طلب بدل كارت شحن «تالف - فاقد».

- طلب استخراج شهادات «استهلاك - تعاقد»

- إعاده تركيب عداد مسروق.

- تغير ملكية في حالة وجود توكيل من الطرف الأول.