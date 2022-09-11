قطع المياه في 3 محافظات بالصعيد والدلتا اليوم.. بعضها يصل لـ12 ساعة

كشفت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الغربية والشرقية والفيوم، عن انقطاع المياه اليوم في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها، لإجراء أعمال الصيانة وتطهير الخزانات.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الغربية، عبر منشور على فيس بوك، ضعف المياه عن بعض المناطق بمدينة كفر الزيات وانقطاعها عن مناطق أخرى في المدينة، بدءا من الساعة الخامسة مساء اليوم وحتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد خط سعد زغلول بمدينة كفر الزيات قطر 250 وربطه بالشوارع الفرعية.

استقبال الشكاوى على الخط الساخن

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الغربية، إلى أنّها تستقبل شكاوى واستفسارات المواطنين على رقم الخط الساخن 125 وواتساب على الرقم 01200366333.

مواعيد وأماكن قطع المياه

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الفيوم، عبر حسابها على فيس بوك، قطع المياه عن عزبتي الدالي وحرفوش بمركز الفيوم، ومناطق «ترسا - نقاليفه - سنهورالبحرية - السعيدية - التوفيقية - المنطقة السياحية وتوابعهم» بمركز سنورس لمدة 12 ساعة، بدءا من الساعة 10 صباح اليوم، حتى الساعة 10 مساء اليوم ذاته.

سيارات مياه نقية للمناطق المتأثرة

ولفتت الشركة إلى أنّ الانقطاع سببه أعمال صيانة خط مياه الشرب قطر 500 مم بقرية نقاليفة بمركز سنورس، مطالبة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترات الانقطاع، ومن جانبها ستوفر سيارات مياه الشرب النقية للمناطق المتأثرة خلال أعمال الصيانة، ويمكن طلبها عن طريق الاتصال بالخط الساخن 125 من أي هاتف أرضي.

إيقاف محطة مياه العزيزية المرشحة

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية، عبر حسابها على فيس بوك، عن أنّها أوقفت محطة مياه العزيزية المرشحة بدء من الساعة السادسة صباح اليوم وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم ذاته، لوجود أعمال تطهير في الخزان الأرضي الخاص بالمحطة، ما يترتب عليه انقطاع وضعف المياه عن مناطق «العزيزية، الولجا، والعزبة الحمراء».