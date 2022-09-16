قطع وإعادة ضخ المياه في 3 محافظات بالصعيد.. اعرف الأماكن والمواعيد

كشفت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الصعيد «أسوان - البحر الأحمر - الفيوم»، عن قطع وإعادة ضخ المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها بسبب أعمال الصيانة.

مواعيد وأماكن قطع المياه

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنه تقرر قطع المياه عن منطقتي «عمارات الوادي- امتداد حي العقاد»، اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة مساء اليوم، وحتى التاسعة من صباح غدٍ، لقيام الشركة بأعمال ربط خط مياه قطر 8 بوصات بخط مياه 6 بوصات بجوار التأمين الصحي في منطقة حي العقاد بمدينه أسوان.

وطالبت الشركة المواطنين في تلك المناطق بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، أو الاتصال بالخط الساخن 125 حال طلب مياه شرب بالمجان.

مواعيد ضخ المياه بمدينة سفاجا

ونشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، مواعيد تعديل ضخ المياه بمدينة سفاجا خلال الأسبوع الجاري بسبب حدوث كسر بخط مياه قنا وجاءت كالآتي:

- إعادة ضخ المياه بمناطق «الأشغال 1 - عمارات الجيش - المركز السياحي كيلو 8» اليوم الجمعة.

- ضخ المياه بمنطقة «الاشغال 2»، غدًا السبت.

- ضخ المياه بمناطق «كيلو 5 - حي الهدي - الاستاد - المثلث مبارك 1 - مبارك 2 - أبوالنصر»، الأحد المقبل.

- ضخ المياه بمنطقتي «الإذاعة والتلفزيون - المدينة الصناعية»، الإثنين المقبل.

- ضخ المياه بمنطقة «سفاجا البلد»، الثلاثاء المقبل.

- إعادة ضخ المياه بمناطق «الاهالي - بلوكات كيلو 1 - الاسكان الغربي - الشيماء - بلوكات الثانوي - الالمونيوم - القضاة - قرية ام الحويطات»، الأربعاء المقبل.

إعادة ضخ المياه بعد انتهاء الصيانة

فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الانتهاء من إصلاح خط مياه الشرب قطر 500 مم بقرية أبو النور بمركز إطسا وتم ضخ المياه لتصل الي كافة المناطق تباعا.