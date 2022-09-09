خريطة قطع وإعادة ضخ المياه في محافظتي الأقصر ومطروح.. اعرف المناطق

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن قطع وإعادة ضخ المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق شركتي مياه الشرب والصرف الصحي في الأقصر ومطروح، لأعمال الصيانة.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الأقصر، عبر منشور على صفحتها الرسمية على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، انقطاع المياه في مناطق «القرنة الجديدة - القباوي - الرواجح - السيول»، غدا، 10 سبتمبر الجاري 2022 بدءًا من التاسعة صباحًا وحتى الـ12 ظهرا.

وأشارت شركة المياه إلى أنّ سبب الانقطاع عن المناطق المذكورة، يرجع إلى إجراء أعمال الصيانة في كهرباء المحولات بالقرنة، ما يؤدي إلى توقف محطات الرفع في القرنة الجديدة، خلال ذلك التوقيت.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه، خلال تلك الفترة، والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الرقم المجاني 125 من هاتف والأرقام «0952282406 - 0952284116 - 01147999752»، مشيرة إلى أنّها ستوفّر سيارات مياه صالحة للشرب تتواجد بالمناطق المتأثرة في حال طلبها أو في حالات الطوارئ.

إصلاح العطل الطارئ بخط المياه

وأوضحت الشركة، أنّها تعمل على إصلاح العطل الطارئ بخط مياه 8 بوصة؛ لإعادة ضخ المياه إلى مناطق «جزيرة العوامية، ومركز البياضية».

مواعيد ضخ المياه في مطروح

كما أعلنت شركة مياه الشرب في مطروح، مواعيد وأماكن ضخ المياه، اليوم الجمعة، في عدد من المناطق الواقعة، بنطاق عملها على النحو التالي:

- منطقة «العجارمة مرتفع» من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 10 صباح اليوم التالي.

- منطقة «عزبة كفر الشيخل» من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 6 مساءً .

- منطقة «غرب المدينة» من الساعة العاشرة والنصف صباحًا حتى الساعة 2.30 مساء.

- منطقة «السنوسية مرتفع» من الساعة 2.30 مساء حتى الساعة 6.20 مساءً.

- منطقة «عزبة الملاحة قبلي» من الساعة الواحدة ظهراحتى الساعة الثامنة مساءً.