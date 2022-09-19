خبراء: دعوة الرئيس لمؤتمر اقتصادي فرصة لتقارب وجهات النظر ودعم الإنتاج

جاءت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد مؤتمر اقتصادي، نهاية شهر سبتمبر الجاري، في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي موجة من الأزمات والتحديات التي أثّرت على معدلات النمو العالمي؛ ليمتد أثر هذه التحديات إلى المنطقة بشكل عام ومصر.

ودعا رئيس الجمهورية، الحكومة والخبراء الاقتصاديين إلى عقد مؤتمر اقتصادي، للاستماع للآراء المختلفة من المتخصصين والمستثمرين ورجال الصناعة، وقوبلت الدعوة بترحيب وتأييد من كل الخبراء ورجال الأعمال مستبشرين، بأن يكون لهذا المؤتمر أثر فعال في تقارب وجهات النظر من خلال المقترحات والاستماع إلى آراء رجال الصناعة والاستثمار، ما يساهم في دعم الاقتصاد المصري والناتج المحلي.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعين خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، من الوزراء المعنيين، لمتابعة إجراءات تنظيم المؤتمر الاقتصادي الذي كلّف به الرئيس، وتم استعراض الأجندة والمحاور المبدئية المقترحة للمؤتمر.

وقال «مدبولي»، إنّ المؤتمر سيكون بمثابة فرصة لاستعراض ومناقشة التحديات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وإجراء حوار مشترك مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أنّ هذا الحوار سيكون مثمرًا وبناءً، ونستمع لمختلف الرؤى والتوجهات.

زكريا: المؤتمر الاقتصادي يمهد لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

وقال زكريا صلاح، الخبير الاقتصادي، إنّ مصر تأثرت خلال الفترة الماضية بمجموعة من الأحداث الخارجية، وهو ما دفع القيادة السياسية إلى التفكير في عقد مؤتمر اقتصادي يجمع الأطراف المعنية مثل خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال والمستثمرين ورجال الصناعة.

أضاف «صلاح»، في تصرحات خاصة لـ«الوطن»، أن أمام هذا المؤتمر الاقتصادي عدد من الملفات المهمة التي تتمثل في إعادة السياحة إلى سابق عهدها وزيادة مواردها، والنظر في ملف الصناعة، وأهمية إعادة التصنيع وتطوير المصانع القائمة وإقالة المصانع المتوقفة من عثرتها، والتوسع في الرقعة الزراعية بما يسد الحاجة والتقليل من الاعتماد على الواردات بل الإنتاج والتصدير والتصنيع المرتبط بالزراعة، وإعادة مصر لتحتل مكانتها فى القطن والأرز والمحاصيل والفاكهة والخضروات.

وتابع بأنّ هذا المؤتمر، يمهد لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر لتوطين الصناعات وتشغيل الأيدي العاملة وخلق دخول جديدة.

عيد: المؤتمر الاقتصادي سيكون دفعة قوية في ظل الأزمات العالمية

من جانبه يرى حسام عيد، الخبير الاقتصادي، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد وتنظيم مؤتمر نهاية شهر سبتمبر الجاري، خطوة جيدة ومهمة للاقتصاد المصري تزامنا مع التحديات التي يواجهها العالم في الفترة الحالية، التي جاءت نتيجة الأزمة الجيوسياسية الراهنة التي أثرت سلباً على أداء الاقتصاد ودفعت الدول إلى اتباع سياسات انكماشية للسيطرة ولكبح معدلات التضخم الذي شهد ارتفاع ملحوظاً متأثرا بالأزمة.

أضاف «عيد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن دعوة الرئيس لعقد مؤتمر فرصة لعرض جميع الملفات الهامة التي تواجه الاقتصاد القومي للوصول إلى أفضل النتائج والتوصيات التي تدفع المؤشرات نحو النمو وتحقيق التنمية، بالإضافة إلى بحث أهم العوامل التي تعزز الناتج القومي الإجمالي وزيادة الإنتاج المحلي وتعدد المنتجات محلية الصنع وذلك لخفض الواردات وزيادة الصادرات.