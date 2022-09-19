نقيب الأشراف: إعمار دور العبادة أحد أعمدة بناء الجمهورية الجديدة

قال السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، إن بناء الدولة المصرية الحديثة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحد أعمدته الرئيسية إعمار دور العبادة، مشيرًا إلى أن مساجد آل البيت كان لها الحظ الأوفر من هذا الإعمار.

إعمار دور العبادة

وقال نقيب السادة الأشراف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: كل من مد يده لخدمة مساجد آل البيت له منا كل التقدير والاحترام، مضيفًا: «نتقدم بخالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، وإلى جميع المؤسسات التي شاركت في تطوير تلك المساجد، ومساجد وزارة الأوقاف ومحافظة القاهرة، والقائمين على العمل من رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركات المقاولات».

وتابع: «نستعد الآن في نقابة الأشراف لإصدار مجموعة من الكتيبات للحديث عن السيرة الأخلاقية لآل بيت المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومسيرة آل البيت إلى مصر، وتوزيعها بالمساجد».

تطوير المرافق المحيطة بمساجد آل البيت

ووجَّه نقيب الأشراف الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوجيهاته بالتطوير الكامل لأضرحة ومقامات مساجد آل البيت، موضحًا أن السيسي كان وما زال رئيسًا إنسانًا يراعي جميع نواحي الحياة ويهتم بالمعالم التاريخية، مشيرًا إلى أن دولاً كثيرة أبدت سعادتها بهذه اللمسة الطيبة بتطوير مساجد آل البيت.

وتابع نقيب الأشراف أن سفير إندونيسيا أيضًا أبدى سعادته بما يحدث في مصر، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس بتطوير مقامات ومساجد آل البيت سيكون له مردود عالمي.

السيسي امتلك قلوب الجميع

وذكر أن تطوير الطرق والميادين والمرافق المحيطة بمساجد آل البيت سيجعلها أكثر جذبًا للزائرين، وأسهل في الوصول إليها، ما يعيد إلى تلك المساجد والأضرحة مريديها، مردفًا أن الرئيس السيسي امتلك قلوب الجميع بهذه القرارات.