برلمانية: صالون «رؤى الشباب» يأتي استكمالا لجهود بناء الجمهورية الجديدة

أكدت الدكتورة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ، أن صالون «رؤى الشباب» يأتي استكمالا لجهود الدولة في دعم وتمكين الشباب ويسير على طريق منتديات الشباب التي نظمت على مدار السنوات الماضية، خاصة وأنهم يمثلون قوة مصر الحقيقية والمحرك الرئيسي للتطور وتقدم الأوطان، ليكون الصالون بمثابة منصة حوارية مهمة على خطى المؤتمر الوطني للشباب ومنتدى شباب العالم، وذلك في صورة مصغرة تستهدف كل محافظة على حدة وهو ما سيؤدي للتعرف على رؤيتهم حول استعادة مصر لدورها ونفوذها على المستويين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال كلمتها في صالون رؤى الشباب، تحت عنوان «استعاده القوة المصرية برؤية شبابها»، المنعقد اليوم بمركز شباب الجزيرة، برعاية وحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

الصالون أتاح الفرصة للشباب المصري للحوار والمساهمة في تقديم رؤية وطنية

وأضافت «هلالي»، أن الصالون أتاح الفرصة للشباب المصري للحوار والمساهمة في تقديم رؤية وطنية نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتعزيز تعميق صناعة الوعي في ظل الأوضاع العالمية الراهنة بتوحيد الشباب نحو إدراك طبيعة ما نواجهه من تحديات والتعرف علي اهتماماتهم، ومساعدتهم على التصدي للشائعات بتصويب الانحرافات الفكرية ومواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة، خاصة وأن تلك الظروف الاستثنائية التى نواجهها تتطلب الاصطفاف الوطني والمشاركة في صنع القرار بطرح الرؤى والأفكار الداعمة لمسيرة التنمية.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وزارة الشباب والرياضة عملت خلال الفترة الماضية على خدمة النشء والشباب بتنفيد عدد من البرامج والمشروعات ومنها تدريب أو تأهيل للشباب بما يلبي متطلبات سوق العمل، وسيستكمل هذا الصالون تحركاتها في تنمية الوعي وبناء الإنسان.