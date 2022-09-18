حالة الطقس في فصل الخريف 2022.. «استعدوا لاستقباله»

بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة، يتساءل البعض عن موعد بداية فصل الخريف 2022 في مصر، وملامح حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

موعد بداية فصل الخريف 2022 في مصر

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن موعد بداية فصل الخريف 2022 في مصر، إذ تبدأ في تمام الساعة 3 أو4 دقائق صباح يوم الجمعة 23 سبتمبر الجاري، لمدة 93 يومًا و15 ساعة و50 دقيقة، وفق الحسابات الفلكية.

ويعتبر فصل الخريف من الفصول الانتقالية التي تنخفض فيها الحرارة والرطوبة مقارنة بفصل الصيف، لتصبح درجات الحرارة معتدلة، وسقوط الأمطار.

حالة الطقس في فصل الخريف 2022

بحسب خبراء الأرصاد، يتسم فصل الخريف بالاعتدال في درجات الحرارة، لكن يتخلله بعض حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وهي عبارة عن منخفضات جوية تتمركز على البحر المتوسط، يصاحبها عدم استقرار في طبقات الجو العليا تعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون غزيرة أحيانا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

أمطار ثلجية على شمال البلاد

أضاف خبراء الأرصاد، أنه خلال فصل الخريف، تشهد البلاد منخفض جوي شديد البرودة في طبقات الجو العليا، الأمر الذي يهيئ الفرصة لتكون السحب والعواصف الرعدية التي تسبب سقوط الأمطار الغزيرة المصحوبة بحبات ثلجية على مناطق متفرقة من شمال البلاد وسيناء.

وتتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، في بعض الأحيان بامتداد منخفض السودان الموسمي الذي يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة، والتي تتسبب في تكون السيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب البلاد.

وطالبت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بمتابعة النشرة الجوية اليومية التي تصدرها الهيئة، خاصة خلال الأيام التي تشهد عدم استقرار واضطراب الأحوال الجوية.