حالة الطقس غدًا الاثنين 19-9-2022 على مصر.. ترتفع درجة واحدة

تشهد حالة الطقس غدا الاثنين على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية طقسا حارًا رطبًا نهارًا، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطبًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها منذ قليل بشأن حالة الطقس غدًا الاثنين، أنَّ البلاد ستشهد رياح نشطة ليلًا على بعض المناطق، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة كالسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى وجود شبورة صباحية على عدد من المناطق من بينها القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن حالة الموج غدا الاثنين في البحر المتوسط ستكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 لـ2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، أما الأحمر فحالة الموج خفيفة لمعتدلة وارتفاع الموج بين متر واحد و1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية كذلك.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا 19 سبتمبر الجاري على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، فهي كالتالي:

القاهرة 32 24

العاصمة الإدارية 33 23

6 أكتوبر 33 23

بنها 32 24

دمنهور 31 22

كفر الشيخ 30 22

المنصورة 32 23

دمياط 30 23

بورسعيد 30 24

الإسماعيلية 33 22

السويس 32 23

الزقازيق 32 24

شبين الكوم 32 23

طنطا 32 23

شلاتين 35 26

الإسكندرية 30 22

العلمين الجديدة 29 21

وادي النطرون 31 22

مطروح 29 21

السلوم 29 19

سيوة 35 19

العريش 31 22

رفح 30 20

الطور 34 25

كاترين 29 18

رأس سدر 32 22

نخل 31 17

طابا 31 23

نويبع 32 24

حلايب 32 27

شرم الشيخ 35 27

الغردقة 35 26

مرسى علم 34 25

الفيوم 33 20

بني سويف 32 21

المنيا 34 20

أسيوط 34 20

سوهاج 35 22

قنا 36 22

الأقصر 36 22

أسوان 37 23

الوادي الجديد 37 20

أبو سمبل 36 24

أبو رماد 34 27

رأس حدربة 32 27.