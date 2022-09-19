درجات الحرارة اليوم الاثنين 19-9-2022 في محافظات مصر

أصدرت الأرصاد الجوية، تقريرا خاصا يتضمن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين؛ وذلك على محافظة القاهرة الكبرى وجميع محافظات مصر، حيث يرصد التقرير المدن والمحافظات التي مازالت تعاني من ارتفاع شديد في درجات الحرارة، والمدن التي أصبحت تتمتع بوجود انخفاضات طفيفة في درجات الحرارة مع نهاية أيام الصيف، الذي سينتهي رسميا يوم الخميس المقبل 22 سبتمبر 2022، حيث إن الجمعة المقبلة هي بداية فصل الخريف جغرافيا.

انخفاضات في درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة

وأشارت الأرصاد الجوية، وفق للبيان الصادر عنها، أن السواحل الشمالية الغربية وصولا إلى القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، أصبحت تشهد انخفاضات في درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة.

الحرارة اليوم الاثنين

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين على كل مدن ومحافظات الجمهورية، كالتالي:

القاهرة 32 23

العاصمة الإدارية 32 22

6 أكتوبر 32 22

بنها 31 23

دمنهور 31 23

كفر الشيخ 31 23

المنصورة 31 22

دمياط 29 24

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 32 23

السويس 31 24

الزقازيق 32 24

شبين الكوم 32 23

طنطا 30 23

شلاتين 34 27

الإسكندرية 30 23

العلمين الجديدة 30 22

وادي النطرون 30 22

مطروح 28 21

السلوم 29 20

سيوة 35 21

العريش 30 22

رفح 30 20

الطور 32 24

كاترين 29 20

رأس سدر 32 23

نخل 31 17

طابا 32 23

نويبع 33 25

حلايب 34 26

شرم الشيخ 34 26

الغردقة 34 25

مرسى علم 34 25

الفيوم 33 20

بني سويف 33 21

المنيا 34 21

أسيوط 35 21

سوهاج 36 22

قنا 37 24

الأقصر 38 25

أسوان 38 25

الوادي الجديد 38 22

أبو سمبل 38 25

أبو رماد 35 25

رأس حدربة 33 25