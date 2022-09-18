حالة الطقس غدا.. ودرجات الحرارة المتوقعة في جميع المحافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة على كافة المدن والمحافظات، والتي يتوقع أن تنخفض خلالها درجات الحرارة بسبب نشاط الرياح.

حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة

وبحسب خبراء الأرصاد فإن الطقس الغد سيكون حارًا رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطبًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتشهد المحافظات والمدن نشاطا للرياح ليلًا على بعض المناطق، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، مثل السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ويضيف خبراء الأرصاد أن تتكون في الساعات الأولى من الصباح الباكر شبورة صباحية على عدد من المناطق، من بينها القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدًا

وبحسب خبراء الأرصاد، جاءت درجات الحرارة المتوقعة الكبرى والصغرى على كافة المناطق والمدن، كالتالي:

القاهرة 32 24

العاصمة الإدارية 33 23

6 أكتوبر 33 23

بنها 32 24

دمنهور 31 22

كفر الشيخ 30 22

المنصورة 32 23

دمياط 30 23

بورسعيد 30 24

الإسماعيلية 33 22

السويس 32 23

الزقازيق 32 24

شبين الكوم 32 23

طنطا 32 23

شلاتين 35 26

الإسكندرية 30 22

العلمين الجديدة 29 21

وادي النطرون 31 22

مطروح 29 21

السلوم 29 19

سيوة 35 19

العريش 31 22

رفح 30 20

الطور 34 25

كاترين 29 18

رأس سدر 32 22

نخل 31 17

طابا 31 23

نويبع 32 24

حلايب 32 27

شرم الشيخ 35 27

الغردقة 35 26

مرسى علم 34 25

الفيوم 33 20

بني سويف 32 21

المنيا 34 20

أسيوط 34 20

سوهاج 35 22

قنا 36 22

الأقصر 36 22

أسوان 37 23

الوادي الجديد 37 20

أبو سمبل 36 24

أبو رماد 34 27

رأس حدربة 32 27.