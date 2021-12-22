وزير الري: تنفيذ 611 خزانا أرضيا بـ«مطروح» لحماية الأفراد والمنشآت من السيول

فى إطار الجولات الميدانية بمختلف المحافظات، قام الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بزيارة لمحافظة مطروح لتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة ، حيث التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير، وتم خلال اللقاء مناقشة موقف المشروعات التي نفذتها الوزارة بالمحافظة والجارى تنفيذها، والمشروعات المستقبلية ، والتنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة والمحافظة لتنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

الوزير يلتقي بعدد من نواب الشعب للتعرف على طلبات الأهالي

كما التقى الدكتور عبد العاطى بعدد من نواب الشعب حيث تم التعرف على طلبات الأهالى فى مجال إنشاء سدود صغيرة للحماية من السيول وحصاد مياه الامطار بمحافظة مطروح ، بالإضافة لحفر آبار مياه جوفية لصالح استخدامات الشرب والرعى بجنوب محافظة مطروح مع مراعاة الاشتراطات الخاصة بالادارة الرشيدة للمياه الجوفية.

وقام الدكتور عبد العاطى يرافقه اللواء شعيب و النواب وعدد من شيوخ القبائل، بتفقد مشروع حماية وتطوير خليج مدينة مرسي مطروح والذى انتهت الوزارة من تنفيذه ، من خلال عمل ألسنة بالمنطقة الجنوبية للخليج ، لحماية كورنيش مرسى مطروح من النحر المتسارع أمامه ، واكتساب اراضى شاطئية ، والمحافظة على الأعماق المناسبة للملاحة بالممر الملاحي القريب والموازي لخط الشاطئ ومنع إطماء الرسوبيات بالممر الملاحى ، وعمل تنمية سياحية وخلق فرص عمل لأهالي مرسى مطروح وزيادة العائدات الإقتصادية للمحافظة.

كما قام الدكتور عبد العاطى يرافقه اللواء شعيب والنواب وعدد من شيوخ القبائل بافتتاح المرحلة الاولى من مشروع حماية شاطئ وكورنيش الأبيض بطول ١.٥٠ كيلومتر ، وسط رضا وتقدير عدد كبير من الأهالى الذين اعربوا عن سعادتهم بهذا المشروع الهام ، والذى يتكون من عدد (٥) رؤوس حماية حجرية داخل البحر عبارة عن حواجــز أمــواج علي شكل حرف T بأطوال من (٥٠ - ٧٥) متر تقريباً بينها مسافات بينية قدرها ٣٠٠ متر تقريباً باستخدام كتل اسمنتية وزن الواحدة منها ٣ أطنان.

كما قام الدكتور عبد العاطى واللواء شعيب و النواب وعدد من شيوخ القبائل بوضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من المشروع وهو عبارة عن إستكمال لأعمال الحماية بعمل مجموعة ألسنة (حواجز) بعدد ٢٠ رأس حاجز شرق الحواجز الحالية وذلك لحماية منطقة الأبيض وكورنيش الأبيض الجديد بطول حوالي ٤ كيلومتر.

وصرح الدكتور عبد العاطى بأن شاطئ الأبيض يعد أحد شواطىء مدينة مرسى مطروح المميزة ، ويقع غرب الخليج الرئيسى للمدينة بمسافة حوالى ١٦ كيلومترا ويحتوى على العديد من الاستثمارات السياحية المميزة ، ونظرا لتراجع خط الشاطئ في هذه المنطقة لحوالى ٩٠ متر، الأمر الذى كان يهدد بتدمير كافة المنشآت المقامة على الساحل والتى تقدر قيمتها بمئات الملايين من الجنيهات، فإن الأمر استلزم قيام هيئة حماية الشواطئ التابعة للوزارة بالتدخل لحماية الاستثمارات الموجودة بالمنطقة والحفاظ على شواطئ مطروح والتى تعد اهم عوامل الجذب السياحى بمطروح.

واضاف أنه لو لم تتم أعمال الحماية لحدث تدمير للكورنيش وشاطئ الابيض وفقد أراض وتهديد لسلامة المنشآت والأملاك قيمتها تتعدي ١٠ مليارات جنيه ، مشيرا إلى أن أعمال الحماية اكتسبت ٥٠٠ الف متر مربع من الأراضى لا تقل قيمتها عن ٥ مليارات جنيه.

وأوضح أن أعمال حماية الشواطئ تشمل كل المناطق المنخفض في المحافظات الشمالية من شمال سيناء لمرسي مطروح، وأنه جار دراسة مشروعات طموحة للحماية ولاكتساب أراض في بورسعيد ودمياط والمنصورة الجديدة والاسكندرية، مؤكدا أن مشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول تعد من أهم أدوات التكيف مع التغيرات المناخية، وأن أعمال حماية الشواطئ تسهم فى إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر، واكتساب مساحات جديدة، الأمر الذى يُسهم فى زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية، والعمل على استقرار المناطق الساحلية للأغراض السياحية، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر.

كما تفقد الدكتور عبد العاطى يرافقه اللواء شعيب وعدد من شيوخ القبائل ، عملية إنشاء سد وادى أبو أسماعيل والذى يهدف لحماية منطقة الزهور بمطروح من أخطار السيول ، والعملية عبارة عن إنشاء سد ركامى بإرتفاع (٦) متر وعرض (٥٤) متر من أسفل و (٥) متر من أعلى ، وبسعة تخزينية تصل الى ٢٥٠ ألف متر مكعب.

كما تم تفقد موقع عملية حماية منطقة القصر (وادى أم لشطان) والجارى طرحها قريبا ، والعملية عبارة عن سد ركامى بإرتفاع (٨) متر وعرض (٧٦) متر من أسفل و (٨) متر من أعلى وبسعة حجز (٣) مليون متر مكعب ، مع إعادة تأهيل وتقوية وتدعيم حاجز توجيه بطول ٣ كيلومتر ، وإقامة عدد (٢) حاجز حماية بإرتفاع (٣.٥٠) متر، وإقامة عدد (٥) حاجز إعاقة مع عمل مفيض بكل حاجز، بالاضافة لتطهير وأرنكه القناة الصناعية أمام حاجز التوجيه.

كما تم تفقد أحد خزانات تجميع مياه الامطار التى نفذتها الوزارة بمنطقة القصر بسعة ١٠٠٠ متر مكعب، وإحدى آبار النشو (الآبار الرومانية) التى قام الاهالى بتنفيذها.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن الوزارة قامت بتنفيذ (٦١١) خزان ارضي بمحافظة مطروح بسعة تصل الى ١٣٠ الف متر مكعب لحماية الافراد والمنشآت من الأخطار التدميرية للسيول ، وتوفير المياه للتجمعات البدوية بمواقع هذه الخزانات ، كما يجرى دراسة إنشاء سد بوادى التواويع بسعة تصل الى ٨٥٠ ألف متر مكعب.

وأضاف أن وزارة الموارد المائية والري تقوم بتنفيذ أعمال تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة بمحافظة مطروح ، والتى تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحه ومياه الصرف الزراعى ، من خلال تنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعى بالواحة والتى تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل.