محافظ مطروح: سدود مواجهة السيول لحماية الأرواح والممتلكات

وضع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الاثنين، حجر أساس سد «وادي إسماعيل»، المعروف أيضاً باسم «وادي الشقوقة»، في منطقة الكيلو 4، الذي تقوم وزارة الموارد المائية والري بتنفيذه بتكلفة 11 مليون جنيه، وبطول 54 متراً، وبارتفاع 6 أمتار، وامتداد 160 متراً بين جانبي الوادي، حيث يُعد أحد السدود الركامية من الأحجار البيئية للحماية من أخطار السيول، كأول سد ضمن مخطط إقامة 9 سدود، في مركز ومدينة مرسى مطروح، التي شهدت سقوط أمطار كثيفة تحولت إلى سيول العام الماضي في بعض المناطق، منها الكيلو 4، والبحث عن حلول مستدامة تحقق الاستقرار للأهالي، مع الاستغلال الأمثل لمياه الأمطار في ري الزراعات، وتوفير مصادر مياه دائمة، ومنع خطر السيول خاصة مع التغييرات المناخية وتوقع سقوط مزيد من كميات الأمطار.

استعدادات مبكرة لسقوط الأمطار في مطروح

وقال محافظ مطروح إن المحافظة استعدت مبكراً قبل بدء موسم الشتاء، مع تحقيق الاطمئنان وتحقيق أقصى استفادة لأهالي المنطقة من المزارعين دون أي ضرر لأحد، ووجه المحافظ الشكر إلى وزارة الري على جهودها وتعاونها مع المحافظة في إقامة السد، وكذلك لجهود الشركة الوطنية مع أهمية الإسراع في التنفيذ.

محافظ مطروح يتفقد المنطقة السكنية للاستفادة من مياه الأمطار

وتفقد محافظ مطروح المنطقة المحيطة بانشاء السدود والآبار، التي تقيمها وزارة الموارد المائية والري في مدينة مرسى مطروح، وشارك معه في وضع حجر أساس /سد «وادي إسماعيل» كل من المهندس جمال دعبس، مدير الموراد المائية والري بمطروح، ورضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، والمهندس أحمد يوسف أبوالكمال، وكيل وزارة الزراعة بمطروح، ولفيف من مديري المديريات والإدارات المعنية، وممثلي الشركة الوطنية القائمة بالأعمال وأهالي المنطقة.