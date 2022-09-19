الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في مساكن أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط

أعلنت الإدارة العامة للاستراحات ومساكن أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط عن وجود 16 شقة شاغرة «سكن إداري عائلي» بمساكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

أماكن شقق أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط

وتضمنت الوحدات التي أعلنت عنها الجامعة 3 شقق أرقام «6 و20» بالعمارة «ج»، ورقم 29 بالعمارة «ق 4» بالمساكن الشرقية، و7 شقق أخرى في العمارات الغربية، و4 شقق سكنية في عمارات منطقة الوليدية، وشقق أرقام «11-7» في العمارة «45» بمنطقة نزلة عبداللاه.

شروط التقديم لمساكن أعضاء هيئة التدريس

وتضمنت الشروط التقديم لمساكن أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط أن يكون عضو هيئة تدريس قائما على رأس عمله بالجامعة أثناء الإعلان عن هذه الشقق، وتكون قيمة بدل الانتفاع عن الشقق المعلن عنها طبقا للقيمة التي تقرها اللائحة الموحدة الجديدة للسكن الإدارة، ولا يحق للمتقدم أو الأسرة استيفاء أكثر من نموذج، كما أنه لا يجوز لعضو هيئة التدريس الذي رخص له بشغل وحدة سكنية التقديم لشغل وحدة أخرى، ولا يحق لعضو هيئة التدريس المعار والمنتدب انتدابا كليا في التقديم لهذا الإعلان، وأيضا لا يحق التقدم للعضو الذي سبق وتنازل عن حقه في شغل وحدة بالمجموعة السكنية، ويطبق على هذا الإعلان أحكام ومواد اللائحة الموحدة الجديدة للسكن الإداري طبقا لقانون رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 2021.

المستندات المطلوبة لشغل الوحدات السكنية

وشملت الأوراق المطلوبة استيفاء النموذج المعد لذلك واعتماده من الكلية التابع لها المتقدم بختم شعار الجمهورية، مستوفيا طابع الخدمات التعليمية بمبلغ 300 جنيه، وبيان حالة معتمد من الكلية التابع لها المتقدم، وإيصال سداد تأمين سكن بمبلغ وقدره 1500 جنيه، وصورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم، وصورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة، وصور شهادات ميلاد الأبناء.