حفل الكويت يجمع عمر كمال مع حمو بيكا وحسن شاكوش

يستعد الفنان عمر كمال لإحياء أولى حفلاته الغنائية في دولة الكويت، حيث كشف عن كافة التفاصيل من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

وشارك الفنان عمر كمال صورة البوستر الخاصة بحفله عبر صفحته والذي سيقام يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر المقبل وذلك على خشبة مسرح قاعة البركة بأحد فنادق دولة الكويت.

عمر كمال وبيكا وشاكوش في حفل غنائي واحد

وسيشارك عمر كمال في هذا الحفل كلا من مطرب المهرجانات الشهير حمو بيكا وكذلك حسن شاكوش، حيث كشف عن بوستراتهما من خلال صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها قائلا: «أنا وإخواتي وحبايبي عندنا حفلة كبيرة في الكويت يوم 6 أكتوبر».

يذكر أن عمر كمال، كان قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان «حلوين»، التي تعاون فيها مع المطرب عبدالباسط حمودة، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرج كامبا والأغنية من كلمات وألحان عمرو قطب وتوزيع إسلام شيبسي ووصلت نسبة مشاهدتها حتى الآن الى 3 ملايين ونصف.