عمر كمال: بدأت مسيرتي من تحت الصفر.. و«بشتغل لصالح المزاج العام»

أكد الفنان عمر كمال، أنه من الوارد أن يتعاون مع زملائه لطرح أغاني مهرجانات: قائلًا: «أي حاجة تضيف ليا أنا ماشي فيها أو يحبها الناس، أنا فنان بشتغل لصالح المزاج العام وأعدل مزاج المواطن اللي ماشي في الشارع».

بشجع الزمالك ومش متشدد كرويا

وكشف عمر كمال خلال استضافته ببرنامج «تفاعلكم»، المذاع على شاشة قناة «العربية» الإخبارية، عن انتمائه الكروي: «بشجع نادي الزمالك، ولكن كرة القدم بالرغم أنها شيء ترفيهي إلا أن البعض متعصب كرويا لكن أنا بمجرد ما بقفل التلفزيون علاقتي بالكورة تنتهي، أنا مش متشدد جدا كرويا، بحب الزمالك جدا كسب بشجعه خسر بقف بردو في ضهره بس مش بضايق».

وعلق عمر كمال على شائعات ارتباطه: «ممكن يكون علشان فيه انسجام بيني وبين اللي معايا علشان الشغل يطلع بشكل كويس الناس بتقول دة بيحب فلانة أو يتجوز معاها، وكل ده مش صح، مش أي واحدة هظهر معاها هيحصل بينا زواج، ولو فيه حاجة بقول».

قصة حب عمر كمال

ولفت غلى أنه خاض تجربة مؤخرا للارتباط ولكن لم يحالفه الحظ كما أنه دخل في قصة حب مرة واحدة في حياته: «كنت المفروض في آخر الصيف هعمل فرح بس محصلش توافق، كنا في فترة خطوبة ومش بحب أدخل حياتي الشخصية في شغلي».

وأوضح ان الهجوم عليه هو وزملاؤه يأتي لرفض البعض للون الغنائي الذي يقدمونه، متابعا: «احنا شباب طلعنا من تحت الصفر، وفيه ناس كتير مش حابة دة، أنا جيت من تحت البلاط لحد ما ربنا كرمني، واكتشفت ناس كتير بتحقد عليا وأقرب الناس».