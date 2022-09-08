عمر كمال بعد طرح أغنية «سهرانين»: قولت أجرب حظي بعيدا عن المهرجانات

كشف الفنان عمر كمال، تفاصيل أغنيته الجديدة «سهرانين» بعد طرحها، قائلا إنه اشتاق للونه الغنائي في المهرجانات، مثل «ضيعنا» و«حلوين»، مضيفا أنه شعر في الآونة الأخيرة انجذاب البعض نحو «المرقصة»، لذا قرر الاتجاه ناحيتها، «قولت أجرب حظي وأغني شوية».

لم أهجر المهرجانات وأكيد هرجع لها

وأضاف عمر كمال خلال استضافته ببرنامج «تفاعلكم»، المذاع على شاشة قناة «العربية» الإخبارية، أنه لم يهجر أغاني المهرجانات، وأي شيء يحب الناس سماعه سيغنيها، «أكيد هرجع للمهرجانات، بعمل كل حاجة بتعجب الناس، وأي حاجة الناس بتحبها هروحلها».

وأشار إلى أن أغنيته الجديدة «سهرانين» واجهت بعض المشكلات بسبب الحقوق الملكية للشركة المالكة لإحدى أغنيات الفنانة أم كلثوم، متابعا: «حطيت حتة من مقطع من أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم وافتكرت لو أخدت 8 كلمات وحطيتهم عادي، دة تراثنا، بس طلع لها حقوق عند جهة معينة ولها رسوم وخلصتها وأخدت تصريح ونزلت الأغنية، ودلوقتي مفيش مشاكل».

بطلت أعمل جدل وبروح الحفلة أغني بس

أشار إلى أنه حل مشكلته مع الفنان تامر عاشور أول أمس بسبب إحدى أغانيه «دفعت يمكن ولا 200 ألف جنيه الأسبوع دة تخليص مشاكل».

أوضح أنه لم يقصد إحداث مشكلات خلال الفترة الماضية، وأصبح حاليا يغني بشكل نظامي، وأزمة وقفه عن الغناء انتهت تماما، مردفا: «بطلت أعمل جدل، ومش قصدي أعمل جدل، بس قفلت بوقي وأروح الحفلة أغني بس».