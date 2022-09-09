النشرة الفنية.. عمر كمال يغني لكوكب الشرق وهيفاء وهبي في منشية ناصر

شهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار الفنيه التي شغلت رواد «السوشيال ميديا»، وتستعرضها «الوطن» خلال السطور التالية.

عمر كمال يغني لكوكب الشرق

طرح مؤدي المهرجانات عمر كمال منذ ساعات قليلة أغنية الجديدة والتي تحمل عنوان «خلينا سهرانين»، والتي استعاد فيها بكوبليه من أغنيه «ألف ليلة وليلة» لكوكب الشرق أم كلثوم، وهو «يلا نعيش في عيون الليل.. يلا نعيش في عيون الليل ونقول للشمس تعالي، تعالي، تعالي، تعالي بعد سنة، مش قبل سنة تعالي، تعالي».

خروج والده طارق لطفي من المستشفى

وأعلن الفنان طارق لطفي استقرار الحالة الصحية لوالدته، والتي دخلت العناية المركزه في أحد المستشفيات منذ أيام، لتخرج من المستشفى، وتستكمل علاجها في المنزل تحت إشراف طبي حسبما صرح لـ«الوطن».

وكان طارق لطفي اعتذر منذ أيام عن حضور تكريمه بمهرجان همسة للإبداع الفني، بسبب تعرض لوالدته لوعكة صحية دخلت على إثرها المستشفى.

توفيق عبدالحميد يعلن عدم ظهوره بعكاز مره أخرى

قرر الفنان توفيق عبدالحميد عدم الظهور بعكاز في أي مناسبة مرة أخرى بعد الظهور الأخير للفنانة ميرفت أمين في عزاء الراحل علي عبدالخالق والذي أثار جدلًا بعد التنمر بها.

وكتب «عبدالحميد» عبر حسابه الشخصي «فيسبوك»: «بصراحة بعد حالة التنمر على الفنانة ميرفت أمين دون مراعاة لمناسبة الظهور وعوامل الزمن التي لن يفلت منها أحد، قررت عدم الظهور بالعكاز في أي مناسبة عامة».

هيفاء وهبي في منشية ناصر

في سياق منفصل، انتهت الفنانة هيفاء وهبي من تصوير مشاهدها في فيلم «رمسيس باريس» في منشية ناصر وسط مظاهرات حب من جمهورها.

ونشرت هيفاء وهبي فيديو يظهر حب الجمهور لها وعلقت قائلة: «أهالي منشية ناصر بحبكم لحظة مغادرتي موقع تصوير فيلمي الجديد رمسيس باريس».