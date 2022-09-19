«السفيرة عزيزة»: جنازة الملكة إليزابيث الثانية تاريخية وغير مسبوقة

استعرض برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «dmc»، مشاهد من مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا الراحلة، بحضور ملوك وأمراء ورؤساء الدول ومايقرب من 100 مليون شخص وعسكري يصطفون في شوارع لندن لإلقاء النظرة الأخيرة على نعشها، حيث اعتلت عرش البلاد منذ 70 عاما.

وداع الملكة إليزابيث في أقدم الكنائس

وأوضحت الإعلامية شيرين عفت، خلال تقديمها برنامج «السفيرة عزيزة»، أن النعش جرى نقله إلى الكنيسة مع وصول الملك تشارلز للقاعة وباقي العائلة الملكية لقاعة الكنيسة الأثرية المشيدة منذ 900 عام، لافتة إلى أن مراسم العزاء شهدت حالة من النظام والتنسيق المبالغ فيه مع أنواع الموسيقى التي جرى عزفها وإلقاء الكلمات المناسبة.

جنازة ملكية غير مسبوقة

بينما أكدت الإعلامية رضوى حسن، خلال تقديمها حلقة البرنامج اليوم، أن الملكة إليزابيث الثانية، هي من وضعت خطة جنازتها قبل وفاتها، واختارت كل تفاصيلها من نوع الموسيقى والورود التي ستوضع عليها، وانتقال النعش من مكان إلى آخر، لتخرج الجنازة بشكل غير مسبوق وتكون تاريخية ملكية، ومن المقرر أن تختتم الجنازة بدقيقتي صمت ثم ينقل الجثمان إلى مكانه الأخير بجوار زوجها الأمير فيليب.

يُذّكر أن برنامج «السفيرة عزيزة»، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها ، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.