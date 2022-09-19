«سكاي نيوز»: 6 مليارات دولار تكلفة جنازة إليزابيث.. والحكومة البريطانية تخفي المبلغ

ساعات قليلة ويوارى جثمان الملكة الراحلة إليزابيث الثانية الثرى، حيث تُدفن في مثواها الأخير بقلعة وندسور، إلى جوار زوجها الراحل الأمير فيليب، في جنازة رسمية مهيبة بحضور قادة وزعماء كثير من دول العالم، ومنهم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي يشارك في وداع الملكة الراحلة، ضمن أكثر من 500 شخصية عالمية.

الجنازة المهيبة التي تُعرض في السينمات، وتنقلها شاشات التلفزيونات حول العالم، وكثير من المواقع الإخبارية، ذكرت مصادر بحسب تقرير لـ«سكاي نيوز» عربية أنّها ستتكلف أكثر من 6 مليارات دولار، رغم أنّ الحكومة البريطانية لم تكشف حتى الآن عن تكلفة جنازة الملكة إليزابيث.

تفاصيل جنازة إليزابيث وتنصيب تشارلز

جنازة الملكة الراحلة لن تتوقف بحسب «سكاي نيوز» عند مراسم التشييع والوداع والدفن، بل تمتد إلى مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا، وتغيير النشيد الوطني البريطاني، وصناديق البريد، والختم الملكي على المنتجات والطوابع، إضافة إلى جوازات السفر البريطانية والأوراق النقدية التي سيتم استبدالها تدريجيًا، وتتضمن تغيير اتجاه صورة الملك الجديد تشارلز على العملة المعدنية، ما يثير الكثير من التساؤلات بشأن إخفاء المملكة المتحدة تفاصيل الجنازة حتى الآن، في ظل حالة الركود الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم الذي تعاني منه بريطانيا.

أحدث تفاصيل جنازة الملكة إليزابيث

- وصل المشاركون في الجنازة إلى كنيسة ويستمنستر.

- وصلت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس إلى ويستمنستر.

- هتف المتابعون للجنازة أثناء وصول الملك تشارلز الثالث إلى قاعة ويستمنستر.

- أعرب رئيس الكنيسة الكاتدرائية في ويستمنستر عن تقديره لحضور ألفي شخص الجنازة، بما في ذلك العائلة المالكة وقادة العالم.

- عزف الموسيقى ووقوف الحضور دقيقتي صمت.

- وضع الملك تشارلز الثالث رسالة على نعش والدته الملكة إليزابيث الثانية تحت عنوان «في ذكرى المُحبة والمُخلصة.. تشارلز».

وتوفيت إليزابيث الثانية بعد صراع مع أمراض الشيخوخة عن عمر ناهز 96 عامًا، كأكثر من شغل منصب الملك في بريطانيا وكأقدم زعماء العالم.