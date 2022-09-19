المستشار الألماني يزور السعودية السبت المقبل لبحث أزمة الطاقة وتعزيز التعاون

يصل المستشار الألماني، أولاف شوتس إلى مدينة جدة السعودية السبت المقبل في أول زيارة خارجية له تستمر يومين، بحسب بيان لوكالة الأنباء الألمانية الرسمية اليوم «د ب أ».

نقاط هامة ستدور حولها مناقشات الزيارة

وذكر مصدر دبلوماسي في السفارة الألمانية في السعودية للوكالة، أن المستشار الألماني يضع آمالًا عريضة على محادثته المنتظرة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خاصة أن الزيارة هدفها تقوية العلاقات بين البلدين بعد فترة فتور خلال حقبة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خاصة في ظل الحرب الواقعة في اليمن.

ولفت المصدر إلى أن الزيارة تتطرق للحديث عن أزمة الطاقة التي حدثت بعد الحرب الروسية الأوكرانية ويكون هناك نقاش حول قمة مجموعة العشرين المنتظر عقدها في نوفمبر المقبل في جزيرة بالي بإندونسيا، ويتم توطيد العلاقات بين برلين والرياض في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تستهدف تطوير قطاعات الصناعة والخدمات اللوجيستية والرعاية الصحية وعلوم الحياة والتعاون العسكري.

اتصال هاتفي سابق

وتأتي الزيارة بعد اتصال هاتفي بين شولتش والأمير بن سلمان منتصف أغسطس الماضي، وسط تأكيدات على ضرورة التعاون في ظل رؤية السعودية للاقتصاد الأخضر الصديق للبيئة.

وتعاني ألمانيا الاتحادية من نقص كبير في إمدادات الطاقة بعد قطع روسيا الاتحادية عنها إمداد الغاز، ردا على العقوبات الاقتصادية الأوروبية المفروضة على موسكو مما دفع برلين للبحث عن دول بديلة ومنها السعودية البلد صاحب الفائض النفطي، وكذلك مصر والجزائر وقطر وعدد من دول الخليج.

علاقات وطيدة بين البلدين

وكان وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان أكد في تصريحات سابقة أن هناك علاقات وطيدة بين السعودية وألمانيا منذ خمسينات القرن الماضي.