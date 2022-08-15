المستشار الألماني يعلن رفضه حظر منح الروس تأشيرة شينجن

أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الاثنين، رفضه حظر منح الروس تأشيرة شينجن ضمن حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة، وفق نبأ عاجل نقلته قناة "العربية".

العقوبات الجديدة على روسيا

ومددت بريطانيا والاتحاد الأوروبي العقوبات على روسيا، ردا على غزو موسكو لأوكرانيا، وقالت وزارة الخارجية البريطانية على موقعها على الإنترنت في وقت سابق، إن العقوبات ، التي تضمنت حظر السفر وتجميد الأصول ، تم فرضها على 42 شخصًا وكيانًا جديدًا.

تمديد العقوبات

وشملت العقوبات الجديدة العديد من حكام المناطق الروسية ورئيس الوزراء الذي عينه الكرملين في منطقة دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون من أوكرانيا.

وفي غضون ذلك، وافق الاتحاد الأوروبي على تمديد عقوباته لمدة 6 أشهر أخرى حتى 31 يناير، حسبما قال المجلس الأوروبي في بيان قام بإصداره.