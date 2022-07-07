مواعيد عمل حديقة الحيوان في العيد وأسعار التذاكر.. تعد من أكثر عمليات البحث التى يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الأيام، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين عن مواعيد عمل حديقة الحيوان في العيد وأسعار التذاكر، تزامنا مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، الذي يوافق أول أيامه السبت المقبل.

حيث تعد حديقة الحيوان، من أكثر الأماكن والمتنزهات العامة، التى تشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، خلال الأجازات والعطلات الرسمية، وأيام الأعياد، وذلك لوجود مختلف الخدمات داخلها، حيث تتميز باستقبال عدد كبير من الأسر الذين يصطحبون أولادهم معهم إلى الحديقة، لرؤية وإطعام الحيوانات المختلفة، بجانب قضاء وقت سعيد برفقة أسرهم.

لذا تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، مواعيد عمل حديقة الحيوان في العيد وأسعار التذاكر.

مواعيد عمل حديقة الحيوان في العيد

تبدأ مواعيد عمل حديقة الحيوان في العيد يوميا، من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 4 عصرا.

أسعار تذاكر حديقة الحيوان في العيد

سعر تذكرة حديقة الحيوان في العيد، وغيره من الأيام ثابت كما هو، إذ يبلغ نحو 5 جنيهات للمصريين، و20 جنيها لغير المصريين طوال أيام الأسبوع، كما يمكن دخول أفواج سياحية فقط بحجز مسبق تذكرة كاملة للطفل من عمر 5 سنوات.

وجدير بالذكر أن الإجازة الرسمية لحديقة الحيوان بالجيزة هي يوم الثلاثاء من كل أسبوع، نظرا لإجراء أعمال الصيانة بها أسبوعيا، لافتا إلى أنّ بعض الأفواج السياحية التي ترغب في تنظيم رحلات أو زيارات إلى حديقة الحيوان يوم الثلاثاء، سيُصبح سعر تذكرة حديقة الحيوان 65 جنيها.