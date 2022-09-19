«العلاج الطبيعي»: لن نسمح لأي شخص من خريجي التربية الرياضية بممارسة المهنة

اختتمت نقابة أطباء العلاج الطبيعي، مؤتمر دور العلاج الطبيعي في مكافحة وعلاج السمنة.

وألقى الدكتور سامي سعد النقيب العام لأطباء العلاج الطبيعي كلمة، مؤكدا فيها دور مهنة العلاج الطبيعي الهام والمحوري في الوقاية والعلاج من مرض السمنة، وتبني النقابة نهج مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حملة 100 مليون صحة ومكافحة السمنة.

وأكد أنه جرى إنشاء سجل للحاصلين على الدرجات العلمية في مجال التغذية، مشيرا إلى أن نسبة 80% من الأطباء يعملون في مجال التغذية العلاجية.

مصر الرائدة في مجال العلاج الطبيعي

أضاف: «مصر الرائدة في هذا المجال، فهي الدولة الوحيدة السابقة العالم في مجال العلاج الطبيعي، وهي القاطرة الحقيقة في تطوير المهنة، وبلا شك هناك خطوات مع العاملين في الصحة لجعل مهنة العلاج الطبيعي هي المظلة الرئيسية هذا المجال».

العلاج الطبيعي

وعن الدخلاء على مهنة العلاج الطبيعي، أكد «سعد» أن النقابة لا تتهاون في حقوقها، ولن تسمح لأي شخص من خريجي التربية الرياضية وخارج العلاج الطبيعي أن يمارس المهنة، محذرا أن من سيفعل ذلك يكون مآله النيابة العامة، خاصة وأن كل من هو غير طبيب علاج طبيعي يقومون بمخالفات مهنية جسيمة نرصدها من خلال شكاوى المواطنين.

وكان افتتح الدكتور سامي سعد نقيب عام العلاج الطبيعي فعاليات المؤتمر برئاسة الدكتور سامي عبد الصمد عميد كلية العلاج الطبيعي الجامعة المصرية الصيني.

وشهد المؤتمر إقامة 14 محاضرة علمية، و5 ورش عمل، واشتراك 15 شركة متخصصة في مجال التغذية.