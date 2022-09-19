بالأسماء.. إصابة 8 عمال في تصادم سيارتين على طريق «بورسعيد - دمياط»

أصيب 8 عمال في تصادم سيارتين «ربع نقل» و«ميني باص»، مساء اليوم، أمام مصنع إنتاج المواسير على طريق «بورسعيد - دمياط» بسبب السرعة الزائدة، ونقل المصابون للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وصول المصابين إلى مستشفى السلام ببورسعيد

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول 8 مصابين إلى مستشفى السلام ببورسعيد التابعة للتأمين الصحي الشامل، جراء حادث تصادم سيارتين «ربع نقل» و«ميني باص» أمام مصنع المواسير غرب بورسعيد.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة «محمود مصطفى محمد السيد صالح»، 31 سنة، مقيم في ميت أبو غالب بمركز كفر سعد بدمياط، و«أسماء يوسف عبد الحليم فرحات»، 25 سنة، و«إبراهيم مسعد اللبان»، 38 سنة، مقيمان بمركز دمياط، و«محمد علي مصطفى نعمة الله»، 38 سنة، و«رضا مصطفى محمد السيد صالح»، 31 سنة، و«محمد متولي الشرباصي محمد»، 30 سنة، و«محمود حمادة محمد محمد معوض»، و«عبده محمد محمد إبراهيم»، 36 سنة، مقيمون بميت أبو غالب مركز كفر سعد، بكدمات وسحجات بالجسم، عدا «عبده محمد» مصاب باشتباه كسر في القدم اليسرى.

تحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتشكيل فريق بحث جنائي لمعرفة ملابسات الحادث، حيث تبين من التحريات الأولية أن السيارة «ميني باص» كانت تقل عمالا، واصطدمت بأخرى «ربع نقل» أمام مصنع إنتاج المواسير غرب بورسعيد، بسبب السرعة الزائدة، وتجري النيابة العامة التحقيقات وسؤال المصابين وشهود العيان.

كما انتقل رجال إدارة مرور بورسعيد تحت إشراف العقيد علاء البرادعي، رئيس مباحث المرور، إلى مكان الحادث، وتم رفع السيارتين عن نهر الطريق والتحفظ عليهما تحت إشراف إدارة المرور لتحقيق السيولة المرورية على الطريق.