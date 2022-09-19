إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم دراجتين ناريتين في البحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، قبل قليل، جراء وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين في مركز إدكو بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إدكو العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بإصابة 3 أشخاص في حادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة إدكو يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح خطيرة جراء حادث تصادم بين دراجة نارية وأخرى وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من «همام. ع. س»، 34 سنة، مقيم إدكو، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، و«إسلام. س. ا»، 30 سنة، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم واشتباه نزيف في البطن، و«طارق. ا. ا»، 25 سنة، مصاب باشتباه نزيف وكسر في الساق اليمنى.

نقل المصابين للمستشفى

ونقل المصابون إلى مستشفى إدكو العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث والوقوف على ملابساته.