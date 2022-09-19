مصرع شاب في تصادم سيارة ودراجة نارية بمدخل مدينة الإسماعيلية

لقي شاب مصرعه، اليوم الاثنين، إثر تصادم سيارة ودراجة نارية بمدخل مدينة الإسماعيلية، فيما أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على الجثمان وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان، لمعرفة سبب الوفاة، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد تصادم سيارة مع دراجة نارية، ونقل الشاب سعيد محمد عليوة، 21 سنة، إلى مجمع الإسماعيلية الطبي في حالة حرجة.

وفاة الشاب في المستشفى

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارة إسعاف، نقلت الشاب الي مجمع الإسماعيلية الطبي، فيما قالت المصادر الطبية، إن الشاب توفى فور وصوله إلى المستشفى بسبب صعوبة حالته.

وقالت المصادر الطبية في المستشفى لـ«الوطن»، إن الشاب وصل مصابا بنزيف داخلي وتوقف في عضلة القلب والتنفس، وأجري له إنعاش قلبي ورئوي إلا أنه لم يستجب.

التحفظ على الجثمان

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ علي الجثمان، فيما كلفت المباحث الجنائية بالإسماعيلية بسرعة إنهاء التحريات حول الحادث، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث وتسليم الجثمان لذويه لدفنه فور الانتهاء من معاينة مفتش الصحة للجثمان.

وانتقلت قوات الشرطة الي مكان الحادث لفحص الواقعة، فيما عادت حركة المرور إلى الطريق بشكل طبيعي بعد إزالة آثار الحادث بشكل كامل.