للطلاب الجدد والقدامى.. شروط التقديم للمدن الجامعية في بورسعيد

تستعد جامعة بورسعيد لاستقبال الطلاب المتقدمين للسكن في المدينة الجامعية ببورسعيد في الفصل الدراسي الأول لسنة 2022/2023، إذ أعلنت فتح باب التقدم للسكن بالمدن الجامعية للطلاب والطالبات.

وتنقسم المدن الجامعية ببورسعيد إلى مبنى واحد يسمي مدينة العبد، لسكن الطلاب، و2 للطالبات يسمى مبنى العريش، وتضمن شروط التقديم الآتي:

شروط التقديم للمدينة الجامعية

- أن لا يكون الطالب من أبناء بورسعيد.

- التقديم من خلال الموقع الالكتروني بشكل مجاني من الرابط اضغط هنا.

- إدخال البيانات المطلوبة.

- أن يكون الطالب مصري الجنسية، وأن يكون وافدا على محافظة بورسعيد.

- تقديم الرقم القومي وكود الطالب واستكمال بيانات الطالب ورقم الهاتف الخاص به ووظيفة الأب وبياناته والكلية أو الفرقة المنتسب لها.

- سحب واستكمال الملفات بالإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة بورسعيد.

شروط سكن الطلاب القدامى في جامعة بورسعيد

يشترط للقبول في المدينة الجامعية بجامعة بورسعيد للطلاب القدامى أن لا يكون الطالب راسبا في مواد دراسية في العام الدراسي السابق، ويدخل بياناته الشخصية والكلية والفرقة المتقدم لها في جامعة بورسعيد وتقديره في العام الماضي ونسبة التقدير.

- يوجد سكن مميز بتكلفة أعلى وسكن عادي بالأسعار المتفق عليها في وزارة التعليم العالي، ولا يدخل فى التنسيق ذوي الاحتياجات الخاصة.

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتمع مع المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ومسئولي مديرية الإسكان والشئون القانونية وإدارات المالية والمشروعات والأملاك والحوكمة للوقوف على موقف المباني المخصصة لتسكين الطلاب المغتربين في محافظات القاهرة والسويس والإسماعيلية، ومدى كفاءتها وحاجتها لأعمال التطوير.

ووجه محافظ بورسعيد بتطوير هذه المباني ووضع تصميم مميز لها، وكذلك طلاب بورسعيد المغتربين في الجامعات الأخري المجاورة ورفع كفاءة جميع الخدمات بداخلها، مشددا على التنسيق بين الجهات المختصة بالعمل والالتزام بخطة زمنية محددة