مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين في تصادم سيارة ربع نقل وتروسيكل بالمنيا

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون، اليوم الاثنين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل محملة بالركاب وتروسيكل بالطريق الصحراوي الغربي، بحري كمين دلجا بمركز ديرمواس في أقصي جنوب غرب محافظة المنيا.

حادث تصادم بالقرب من كمين دلجا بديرمواس

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين قرية دلجا في الغرب من مركز ديرمواس.

وانتقلت سيارات الإسعاف ورجال الأمن والبحث الجنائي، وتبين أن الحادث وقع بين سيارة ربع نقل وتروسيكل، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص جرى تحديد هويتهم، وإصابة 11 آخرين، ونُقل 7 منهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج.

تسيير الحركة المرورية بالطريق الصحراوي الغربي

وانتقل رجال إدارة المرور لمكان الحادث للفحص والمعاينة ومعرفة الظروف والملابسات، وتسيير حركة الطريق الصحراوي الغربي في الإتجاه الذي شهد التصادم، وتم التحفظ علي السيارة الربع نقل والتروسيكل تحت تصرف النيابة العامة.

وشهدت المنيا قبل 3 أيام حادث تصادم بين سيارة نقل وأخري ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة، في أقصي شمال المحافظة، مما أسفر عن إصابة 11 شخصا، وبالفحص تبين أن سبب الحادث السرعة الزائدة ورعونة السائقين.