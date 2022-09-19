مواعيد قطارات «القاهرة - أسيوط» مع اقتراب العام الدراسي الجديد

أعلنت هيئة السكة الحديد، مواعيد قطارات «القاهرة - أسيوط»، بالتزامن مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد، حيث يبحث قطاع كبير من الطلاب عن المواعيد لاستخدام القطار للوصول للجامعات والمدارس خارج المحافظة الخاصة بهم.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنه يتم تنفيذ العديد من الإجراءات الصارمة في القطارات للحماية من انتشار فيروس كورونا، وجاءت مواعيد قطارات «القاهرة - أسيوط» على النحو التالي:

مواعيد قطارات «القاهرة - أسيوط»

- قطار رقم 872 «القاهرة - أسيوط»، ويقوم القطار في الساعة 05:45 مساءً.

- قطار رقم 871 «أسيوط - القاهرة»، يكون موعد قيامه الساعة 03.15 صباحًا.

- قطار رقم 978 القاهرة - أسيوط VIP، على أن يكون موعد قيامه الساعة 06:30 صباحًا.

مواعيد قطارات خطوط القاهرة والوجه القبلي

على أن تكون مواعيد قطارات خطوط القاهرة والوجه القبلي على النحو التالي:

- الساعة 12:20 بعد منتصف الليل، يقوم قطار رقم 1902 «القاهرة - أسوان».

- الساعة 01:10 بعد منتصف الليل، يقوم قطار رقم 934 «الإسكندرية - الأقصر» VIP.

- الساعة الثامنة صباحا يقوم قطار رقم 980 «القاهرة - أسوان» VIP.

- الساعة العاشرة صباحا يقوم قطار رقم 2010 «القاهرة – أسوان».

- الساعة 12 ظهرا يقوم قطار رقم 982 «القاهرة – أسوان».

- الساعة الواحدة ظهرا يقوم قطار رقم 986 «القاهرة – الأقصر».

مواعيد القطارات على خط «القاهرة - المناشي - إيتاي البارود»

- موعد قيام قطار رقم 687 القاهرة المناشي - إيتاي البارود مختلط «مكيف - مميز»، الساعة 2.30 ظهرًا.

- موعد قيام قطار رقم 666 إيتاي البارود - المناشي - القاهرة مختلط «مكيف - مميز»، في الساعة 07.15 صباحًا.