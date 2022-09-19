خطوات اشتراكات الطلاب في قطارات السكة الحديد بالقليوبية.. اعرفها

مع اقتراب موعد بدء الدراسة في الكليات والجامعات والمدارس في مطلع أكتوبر المقبل تزايد الإقبال على استخراج اشتراكات في محافظة القليوبية حيث تعد قطارات السكة الحديد أحد وسائل نقل الطلاب بين المحافظات والمدن المجاورة للمحافظة للكليات والجامعات المختلفة خلال العام الدراسي وخاصة قطارات الوجه البحري والقاهرة والمدن المجاورة كمنوف في المنوفية والزقازيق في الشرقية وطنطا بالغربية.

«الوطن» تستعرض خطوات استخراج اشتراكات القطار للطلاب في محافظة القليوبية إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

صلاحية اشتراكات الطلاب في السكة الحديد بالقليوبية

ونوهت وزارة النقل وهيئة السكة الحديد بالقليوبية عبر صفحاتها علي مواقع التواصل الاجتماعي أن اشتراكات الطلاب تكون محددة المدة خلال العام الدراسي.

إجراءات استخراج اشتراكات الطلاب في السكة الحديد بالقليوبية

وحددت هيئة السكة الحي بالقليوبية عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» إجراءات استخراج اشتراكات الطلاب كالتالي:

- يتوجه الطالب لمكتب الاشتراكات بمحطة السكة الحديد ويصرف له استمارة طلب اشتراك

- يتم إحضار عدد 2 صورة شخصية للطالب أو للموظف

- يتم ملء بيانات الاستمارة وتعتمد من المدرسة أو المعهد أو الجامعة التابع لها الطالب بخاتم شعار الجمهورية

- صورة البطاقة الرقم القومي

- تختلف الرسوم المقررة في كل حالة حسب محطة الوصول ويكون السفر إما بالدرجة الثانية العادية أو الدرجة الثانية المميزة حسب نوع الاشتراك المستخرج وحسب الأجرة المقررة لكل منهما ويجوز ركوب الدرجة المكيفة بعد دفع فرق الأجرة بين الدرجتين إذا أراد الراكب ولابد للراكب التوجه إلى ناظر المحطة في كل رحلة قبل السفر لاعتماد السفرية وخصم مسافة الرحلة من الاشتراك واعتماده بخاتم المحطة وفي حالة ركوب الراكب دون اعتماد السفرية من ناظر المحطة يتم دفع الأجرة بالإضافة للغرامة المقررة داخل القطار بمعرفة مشرف القطار.