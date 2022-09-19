مسلسلات رمضان 2023.. ياسر جلال وكريم عبدالعزيز وأحمد مكي يحجزون مقاعدهم

بدأ التحضير لسباق مسلسلات رمضان 2023، وجرى الإعلان عن أن عدد من الفنانين قد حجزوا أماكنهم في السباق الرمضاني المقبل بأعمال فنية مميزة تم الكشف عن تفاصيل بعضها.

وجاء أول الفنانين الذين حجزوا مقعدهم في مسلسلات رمضان 2023، هو الفنان ياسر جلال بمسلسل «ألف ليلة وليلة»، حيث كانت قد أصدرت شركة أروما المنتجة للعمل بيانا صحفيا كشفت فيه عن تفاصيل العمل وخوضه السباق الرمضاني.

مسلسلات رمضان 2023

وسيشارك مع الفنان ياسر جلال، عدد من الفنانين من بينهم نور اللبنانية، شيري عادل وياسمين رئيس والعمل من تأليف أنور عبدالمغيث واخراج إسلام خيرى، وسيكون ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2023.

كما حجز الفنان كريم عبدالعزيز، مكانه بمسلسل «الحشاشين»، حيث أعلن عنه المخرج بيتر ميمي، من خلال صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والذي سيتولى كتابته المؤلف عبدالرحيم كمال وإنتاج شركة سينرجي.

أحمد مكي سيشارك في مسلسلات رمضان 2023

كما سيشارك الفنان محمد رمضان، في مسلسل «العمدة»، ضمن مسلسلات رمضان 2023، أعلن عنه من خلال فيديو نشره عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك»، مؤكدا على الانتهاء من كتابة جميع حلقاته وهو من إنتاج محمد السعدي.

وسيشارك الفنان أحمد مكي، في الجزء السابع من مسلسل «الكبير أوي» وذلك حسبما أعلن صناع العمل في الحلقة الأخيرة من الجزء السادس الذي عرض في رمضان 2022 حيث جاء تنويه مع تتر النهاية قائلا: «إلى اللقاء في الكبير أوي الجزء السابع رمضان 2023».