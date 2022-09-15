نور تتعاون مع ياسر جلال في «ألف ليلة وليلة» بموسم رمضان 2023

تعاقدت شركة «أروما ستوديوز - تامر مرتضى»، مع الفنانة نور اللبنانية، لتُشارك في بطولة المسلسل الرمضاني «ألف ليلة وليلة»، لتبدأ مرحلة التحضيرات خلال الفترة القليلة المُقبلة، وذلك حسبما أعلنت الشركة المُنتجة في بيانٍ صحفي.

مسلسل ألف ليلة وليلة، من بطولة الفنان ياسر جلال، وياسمين رئيس وشيري عادل، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري، حيث تواصل الشركة المُنتجة مرحلة التعاقدات في الوقت الحالي.

نور اللبنانية تتعاون مع ياسر جلال للمرة الثالثة في رمضان

ويُعد هذا هو التعاون الرمضاني الثاني على التوالي بين نور اللبنانية وتامر مرتضى بعد مسلسل «راجعين يا هوى»، والذي تم عرضه في رمضان الماضي، بينما يُعتبر التعاون الثالث لها مع الفنان ياسر جلال، بعد مسلسلي «رحيم» و«ضل راجل».

وشاركت نور اللبنانية، في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل راجعين يا هوى، حيث تعاونت فيه مع الفنان خالد النبوي، حيث حقق هذا العمل نجاحًا كبيرًا طوال فترة، والمسلسل من نوعية المسلسلات الاجتماعية الكوميدية التي تدور أحداثها حول بليغ أبو الهنا الذي كان يعيش خارج مصر وبعدها يعود مرة أخرى إلى مصر يبحث عن ورقه بعد خسارة أمواله.