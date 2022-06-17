محمود عبد المغني: معرفش ياسر جلال جاب طبقة الصوت إزاي في «الاختيار 3»

عبر الفنان محمود عبد المغني، عن انبهاره بأداء الفنان ياسر جلال، في مسلسل الاختيار 3، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، قلائلا: «ياسر ذاكر بالورقة والقلم، وقدر يوصل بالأداء وطبقة الصوت لبر الأمان، قولتله إزاي جبت طبقة الصوت، كان عنده تحدي من نوع خاص، ونجح فيه بنسبة 100%».

أصريت أوصل دوري للناس ببساطة

أضاف محمود عبدالمغني، خلال لقاء ببرنامج «الراديو بيضحك»، المذاع على «الراديو 9090»، وتقدمه الإذاعية فاطمة مصطفى، أنه تلقى رسائل إشادة بدوره في مسلسل العائدون، من زملائه في المعهد وأساتذته ومن الناس في الشارع، متابعا: «لما عملت عمرة بعد رمضان، لقيت فيه إشادة كويسة بدوري من الناس، بهاء دويدار ساعدني كتير، عشان يبقى للشخصية لحم ودم».

ولفت إلى أنه درس شخصيته التي قدمها في مسلسل العائدون، بشكل جيد: «قولت نبيل، لازم ينزل الشارع ويوصل لكل الناس، عشان كده لازم يكون بسيط، قربته من الناس وقربته ليا، والحمد لله وصل للشكل ده، وأصريت أنه يوصل ببساطة».

وكشف أنه يحب شخصية «محسن ممتاز» في مسلسل «رأفت الهجان»، وأنه وجد فيه البساطة والمرح، إلى جانب أنه كان لديه قضية كبيرة يرغب في إيصالها: «فكرت إزاي أقدم الشخصية دي في 2022، مع اختلاف البيئة والموضوع».

الاختيار والعائدون وجهان لعملة واحدة

عن كواليس مشاركته في مسلسل العائدون، قال محمود عبد المغني، إنه شارك مع أمير كرارة ومحمد فراج، من قبل في مسلسل «طرف ثالث»: «كنا عايشين مجموعة مع بعضينا، هزار وضحك، وبناكل مع بعض على زي طبلية طويلة، وكنا بنذاكر ونفكر مع بعض».

وأكد أن عرض مسلسل العائدون، بالتزامن مع الاختيار 3، لم يشعره بالخوف، بل وجدهما يكملان بعضهما، وأنهما وجهان لعملة واحدة.