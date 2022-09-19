إصابة 5 أشخاص باختناق إثر حريق 3 منازل في أسوان
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عبد الله مشالي
08:45 م | الإثنين 19 سبتمبر 2022
أصيب 5 أشخاص باختناق، مساء اليوم، إثر اندلاع النيران في 3 منازل وبعض النخيل المجاورة للمنازل بمنطقة مساكن العزبة بالسد العالي جنوب مدينة أسوان.
إخطار بنشوب حريق في 3 منازل
وتلقى اللواء أشرف عبد الله، مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور قسم أول أسوان يفيد بتلقيه بلاغا من الحماية المدنية بوجود حريق في 3 منازل بمنطقة السد العالي جنوب مدينة أسوان، ووجه بسرعة انتقال رجال إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن أسوان ورجال المباحث للتعامل السريع مع الواقعة، وإخماد النيران وتبريد مكان الحريق.
5 سيارات إسعاف لنقل المصابين
كما انتقلت 5 سيارات إسعاف إلى منطقة الحريق، وجار تقديم الإسعافات الأولية لـ5 مصابين باختناق بسبب الأدخنة المتصاعدة من النيران.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.