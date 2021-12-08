السيطرة على حريق هائل نشب في إحدى زراعات القصب بأسوان

سيطرت الحماية المدنية بمديرية أمن أسوان، مساء اليوم الأربعاء، على حريق هائل، نشب بإحدى زراعات القصب بنجع مشالي التابع لقرية الرمادي بمركز إدفو شمال محافظة أسوان.

بلاغ بنشوب حريق هائل

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بنشوب حريق في أحد زراعات القصب بنجع مشالي التابع لقرية الرمادي بمركز إدفو شمال محافظة أسوان.

على الفور توجهت سيارتين إطفاء للسيطرة علي الحريق وبالفعل تمت السيطرة قبل أن تمتد النيران في المنازل الأراضي المجاورة، وزيادة نسبة الخسائر.

الرياح تتسبب في حريق القصب

وتبين من المعاينة الأولية عدم وجود خسائر في الأرواح، لكن سرعة الرياح التي تشهدها المحافظات في الوقت، أدت إلى اشتعال النيران في كمية كبية من الزراعات، ما تسببت في خسائر مادية على صاحبها.

السيطرة على الحريق

وبناءً على توجيهات اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، توجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث، لاتخاذ اللازم وإعادة السيطرة الأمنية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

مصرع عامل وإصابة تلميذ

وفي سياق آخر شهدت مدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، حادثتين متفرقتين، الأولى أسفرت عن مصرع عامل سقط من أعلى مستشفى كوم امبو، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وتم نقله إلى مشرحة كوم أمبو، والثانية إصابة تلميذ إثر سقوط حائط عليه، داخل مدرسة بكوم أمبو.

تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارا بوجود حادثتين متفرقتين أسفروا عن مصرع عامل وإصابة تلميذ، وأن العامل لقي مصرعه بعد سقوطه من فوق مبنى مستشفى كوم أمبو تحت الإنشاء، ويدعى «علي م»، 16 عامًا، وكانت التحريات أظهرت أن العامل أثناء عمله بالمستشفى اختل توازنه وسقط ما أدى لوفاته.